聽新聞
0:00 / 0:00
陸前首席談判代表：中美1月貿易會談 將開啟新篇章
大陸前首席談判代表朱光耀表示，大陸與美國一年的關稅休戰將在明年1月到期，雙方重啟貿易談判時，將取得更多進展。
朱光耀25日在新加坡接受彭博電視採訪稱：「美中將開啟新篇章，讓雙邊貿易關係更健康」，儘管仍存在「一些分歧」，但談判代表會「繼續磋商，逐步取得進展」。朱光耀在2010年至2018年擔任大陸財政部副部長，他退休前掌管關稅司，在中美貿易談判中扮演了關鍵角色。
朱光耀發表上述樂觀言論的幾天前，美國總統川普與大陸國家主席習近平舉行會談。儘管中美浮現新的緊張局勢，包括輝達執行長黃仁勳疑似涉入間諜案，但習近平和川普似乎都十分倚重雙方交情，來維持兩國關係穩定。
中美貿易停火去年在南韓敲定，美國減免關稅、大陸則暫緩對稀土實施額外的出口管制，但這項協定預定明年1月10日期滿。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。