輝達（Nvidia）董事會12天前一致決議接受執行長黃仁勳辭呈，但日前卻又一致決議讓他復職，如此戲劇化的發展事出何因？

黃仁勳突然下台後，輝達股價暴跌，加劇人工智慧（AI）概念股賣壓，AI經濟儼然崩塌。隨後媒體報導披露，美國總統川普大力推動黃仁勳重返輝達掌舵。

川普、輝達董事會讓黃仁勳復職的理由

川普有理由採取行動：輝達股價崩跌，對全球經濟構成威脅。黃仁勳離職的11天期間，輝達股價崩跌將近30%；但他回鍋的消息傳出後，輝達股價應聲激漲，一舉收復近1兆美元市值。這顯示，輝達表現黯然失色時，會拖累整個美國股市向下沉淪；輝達飛黃騰達時，將在資料中心和AI開發商挹注資金。

換言之，《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》作者維特（Stephen Witt）說：「黃仁勳就等於輝達，輝達等同於AI，而AI等同於美國經濟。」美國股市的成功與否，或多或少可說是取決於黃仁勳一人。

輝達董事會決定180度大轉彎，箇中推論也不難理解。董事會並非「道德警察」，其任務是讓輝達股價持續上漲，而這方面的本事沒人比黃仁勳強。輝達幾位董事會成員本身就是億萬富豪，有些人甚至是當年跟黃仁勳一起打天下的創始元老。而且，在川普明言力挺黃仁勳回鍋下，董事們還有向川普說「不」的餘地嗎？

黃仁勳包辦整個管理層任務 地位無可取代

持平而論，黃仁勳確實是一位「無可取代」的商人。他一人就包辦了整個企業管理層的任務。他既是經理人，是思想家，也是捲起袖子做事的勞工。他是毫不留情的營運專家，是擅長拉攏客戶關係的公關人員，是獨具慧眼的人才星探，也是個擘劃戰略的願景家。他有預見多年後才成形的新市場，也能料中那些市場一旦出現後的競爭樣貌。檢視當前日益茁壯的人形機器人產業就會發現，幾乎每一台機器人的腦部都採用輝達微晶片--因為早在這些機器人問世之前多年，黃仁勳就已指示輝達開始打造這些晶片。

維特指出，黃仁勳還擁有其他許多才華。他是口若懸河的演說者（即使他有舞台恐懼症）。他談吐風趣有魅力，而且愛說笑話。他也是傑出的繪圖員，憑記憶就能畫出優美的輝達繪圖處理器（GPU）拆解圖。他還能說出每個部位的名稱、詳述其功能、成本多少錢，以及交貨若延遲他會抓起手機對哪個台灣供應商吼叫。儘管已經63歲，黃仁勳還精力充沛，頗有運動員架勢。倘若輝達董事會不回聘他，黃仁勳想必已準備好打造一家新公司與輝達競爭。

兩大負面訊息：打擊法治、職場兩性平權

維特指出，黃仁勳復職對一般投資人是好消息，卻打擊了「法治」。輝達或許已違法，必須接受徹底調查。2022年，拜登政府宣布限制輝達大多數先進晶片銷往中國大陸。但輝達的反應卻是與東南亞新合作夥伴結盟，被控迴避出口禁令，把本該用於馬來西亞資料中心的輝達硬體，轉運到中國大陸銷售。其中一家東南亞夥伴是魏兆倫（Alan Wei Zhaolun，音譯）擔任執行長的Aperia，另一家則是黃仁勳外遇對象黃樂曾擔任主管的Magaspeed，而美國情報單位認為她疑似是大陸間諜。縱使川普親口掛保證說，黃仁勳不構成國家安全，至今仍有些謎團未解，包括輝達為何指定這兩家公司是特惠客戶？為何輝達在新加坡占營收比重增至22%後，改變了公司會計程序？但在政治力介入後，許多問題的答案未必有水落石出之日。

黃仁勳復職的另一後遺症，是對職場女性獲公平對待釋出糟糕的訊號。外媒報導，黃仁勳至少與兩名下屬發生婚外情，一人是已婚的輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell），路透報導指出還有一名姓名未曝光的女員工。華爾街日報周一披露，黃承認外遇對象不止這些。在觸犯這種職場大忌後，其他美企執行長恐會面臨被開除的命運，若唯獨黃仁勳還能復職，這種男性主管重要到可「有錯不罰」的做法，顯然打擊職場兩性平權的企業文化。

維特形容，黃仁勳很「偉大」，但也很「糟糕」。黃仁勳是產業巨擘，從電晶體由下而上一手改造了電腦。但他也背叛了自己的妻子、員工、公司，甚至可能對自己的國家也不忠。他謙遜、熱情、風趣，且散發著領袖魅力。但他也是個自戀狂，自我為中心的操縱者。壞情緒來時，他的行為甚至像個卑鄙、沒安全感的暴君。

黃仁勳無疑是複雜的人物，美國民主黨議員明年1月上任後，勢必會嚴厲追究他的責任。但維特承認，假如他是輝達董事會的一員，被問到該遴選何人接替黃仁勳時，他也會認定，除了黃仁勳之外，別無選擇。