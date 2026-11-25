燕麥粥等具有飽足感、能模擬「瘦瘦針」減重效果的食物，因社群媒體推波助瀾，銷量大好。社群媒體將這類食物冠上「Nature's Ozempic」（天然胰妥讚）或「Oatzempic」（燕麥胰妥讚）等稱號。

英國主要連鎖超市Waitrose年度食品與飲料報告顯示，今年該公司自有品牌蘇格蘭燕麥「Waitrose Scottish Oats」銷量成長了124%。報告調查發現，64%消費者表示，他們「主動選擇燕麥等食物，可維持較長時間的飽足感」。

Waitrose說，「天然胰妥讚」或「燕麥胰妥讚」，意指社群平台提倡用天然食品來代替瘦瘦針，包括豆類、種子、堅果、魚罐頭。對於服用食慾抑制劑的患者，若想均衡飲食，這些食物也是好選擇。燕麥是這個趨勢中的明星商品，報告稱這種平價穀物為「優異的健康主食」。

Waitrose健康與營養部門主管魯恩指出，GLP-1類藥物（瘦瘦針成分）正在重塑整個食品與飲料市場的面貌，即使是沒有使用這類藥物的人也受到影響。消費者食慾模式改變，轉向較小份量、營養密度較高，以及具有高度飽足感的食物。

根據Worldpanel by Numerator最近的一項調查，家中有GLP-1使用者的英國家庭，超過素食者和魚素者的家庭數量總和。該調查指出，英國今年8月約有260萬名成年人使用減重藥物，較2月增加約70萬人。而且，近八成的GLP-1藥物使用者，是家中食品雜貨的採購者。