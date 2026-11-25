菲律賓外匯存底持續下滑，加上國際收支赤字擴大，披索面臨進一步貶值壓力，經濟外部失衡情況加劇。

菲律賓星報（The Philippine Star）報導，菲律賓中央銀行（BSP）總裁雷莫洛納（Eli Remolona）昨天在參議院聽證會上表示，外匯存底已從1130億美元減至980億美元，降幅「可怕」（scary）。

雷莫洛納指出，現今外匯存底仍足以應付6個月的進口需求，也約為菲律賓短期外債的3倍，因此「還算安全」。

他先前把外匯存底的年底目標設在1040億美元，但坦承菲律賓的進口強過出口，導致達成目標有困難。

雷莫洛納說明，菲律賓依賴出口收入作為美元的重要來源，但這些美元隨後又被用於支付進口商品，這是箇中問題。

另一方面，菲律賓國際收支（BOP）赤字也在擴大。根據菲律賓央行數據，2026年前10月國際收支赤字達106億美元，較去年同期的46億美元增加逾1倍，且已超過央行原先預估的92億美元全年赤字目標。

菲律賓能源及許多商品高度仰賴進口，國際油價上漲不僅增加企業與政府的美元支出，也可能推升國內物價，加重披索貶值壓力。

菲律賓詢問報網站（Inquirer.net）引述瑞銀集團（UBS Group AG）研究報告指出，即使菲律賓經濟仍具相對強勁的成長前景，但披索仍可能再創歷史新低；到2027年底，披索兌美元匯率可能貶至66披索兌1美元。

菲律賓通貨膨脹率從2月的2.4%升至10月的7.8%。面對物價快速上漲，央行自3月以來已4度升息。

瑞銀集團預測，菲律賓央行可能再升息2次，每次升息1碼（0.25個百分點），使得基準利率升至6%；由於通膨壓力持續，菲律賓央行可能要到2028年才會開始降息。

披索貶值意味著進口燃料、食品及其他商品將會更加昂貴，而央行如果持續維持高利率，則可能增加企業融資及民眾貸款負擔。