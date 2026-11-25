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分析師憂記憶體過剩 美光目標價腰斬
法國巴黎銀行分析師艾克曼（Karl Ackerman）警告，記憶體晶片供過於求的風險正在升高，需求可能比市場預期更早觸頂，威脅美光（Micron）的定價能力。美光股價24日聞訊重挫11%。
艾克曼將美光股票投資評等從「優於大盤」調降至「中立」，目標價從1,700美元大砍至775美元，但仍比美光24日收盤價高出23%。由於市場憂心記憶體晶片市場波動及價格能否維持在高檔，美光股價已較6月高點下跌47%。
艾克曼指出，記憶體與儲存產業高度仰賴資料中心建設，伺服器至少占DRAM和NAND快閃記憶體需求的一半。若資料中心建設許可審批延宕，可能導致相關資本支出遞延，使記憶體供應有機會趕上需求，而目前供不應求正是價格居高不下的主因。
另一項不利因素是，記憶體漲價已促使業者減少記憶體搭載量。例如，輝達已減少新一代Vera Rubin Ultra架構的高頻寬記憶體（HBM）用量，其他業者也已降低個人電腦及行動裝置的記憶體用量。
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