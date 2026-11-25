路透查閱先前未曾披露的大陸央行文件發現，輝達執行長黃仁勳的緋聞對象黃樂，不僅曾掌控在海外大量採購輝達晶片的新加坡企業Megaspeed，其家族及商業夥伴在大陸境內也涉足規模龐大的AI運算業務。相關融資紀錄涉及多達764台AI伺服器及運算模組，價值達2.7億美元（約新台幣86億元），另有價值3100萬美元的網路設備，其中許多硬體位於上海一座大型AI資料中心。

美國正調查Megaspeed是否協助大陸客戶取得受到美國出口管制的輝達技術，美國商務部23日已將Megaspeed列入貿易黑名單。Megaspeed否認有任何不法行為，並稱黃樂已於2025年8月離開公司。

路透此次取得的企業登記及融資文件，進一步揭示黃樂及其家族的商業網絡橫跨海外晶片採購及大陸境內AI運算業務，部分相關企業也存在直接或間接的股權及人事關聯。

黃樂關聯企業AI伺服器申報價值達2億美元

路透查閱數十份企業融資登記文件發現，與黃樂家族有關聯的伺服器租賃公司世紀利通（Century Litong），於2024年5月至12月期間透過5筆租賃交易取得融資，涉及多達512台伺服器，申報價值約2億美元。該公司也是輝達優選雲端合作夥伴。

這批設備有許多位於上海長三角AI超算中心，其中一筆交易涉及的128台伺服器共搭載1024顆圖形處理器（GPU），每台價值最高達45萬美元。另一份設備清單顯示，這座資料中心內還有超過1萬張輝達ConnectX-7網路卡及730個BlueField-3裝置，用於將大量電腦連接成AI運算網路。

這座價值63億美元的資料中心由大陸遊戲公司世紀華通（Century Huatong）開發，騰訊持有該公司約10%股權。不過，騰訊否認曾擁有或營運相關資料中心計畫，也強調從未與Megaspeed或其子公司建立商業關係。

黃樂丈夫、姊妹均與大陸AI產業有商業關聯

企業登記資料顯示，黃樂的姊妹黃瑜（Huang Yu，譯音）及在投資業擔任高層的丈夫康偉（Kang Wei），透過投資及企業任職等方式，與上述伺服器租賃公司及資料中心開發商存在直接或間接的商業關聯。

值得注意的是，開發上海AI超算中心的世紀華通，也是大陸遊戲公司第七大道（7Road Holdings）的股東，而第七大道原先的一家海外子公司於2023年更名為Megaspeed。

這個企業網絡也在安徽省蕪湖市開發一座大型資料中心。黃瑜直到今年初仍間接持有當地一家關聯企業的多數股權，該公司今年4月以252個高效能AI運算模組作為抵押品，向平安銀行取得7000萬美元貸款，但文件未披露設備所在地。

不過，路透取得的文件尚無法證實這些伺服器是否搭載美國禁止出口至大陸的晶片，也未顯示相關設備是何時、透過何種管道進入大陸。這些設備與Megaspeed在海外採購的輝達晶片是否存在關聯，仍有待釐清。

輝達及多家相關企業均未回應路透的置評請求，路透也未與黃樂及其丈夫、姊妹取得聯繫。