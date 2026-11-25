新加坡總理黃循財本週訪問澳洲，並與澳洲總理艾班尼斯會面。雙方擴大關鍵物資貿易合作，涵蓋從石油產品與液化天然氣，擴展至食藥及半導體等領域，尋求維持雙邊貿易暢通。

正在訪問澳洲的黃循財24日與艾班尼斯（AnthonyAlbanese）共同主持領袖會議，會後見證兩國交換關鍵物資諒解備忘錄。這份備忘錄以今年7月雙方簽署的「經濟韌性與關鍵物資議定書」為基礎，涵蓋商品包括肥料等農業相關產品、建材、再生能源技術等。

根據議定書，兩國承諾盡可能不對商定的關鍵物資實施或維持出口限制；同時也設立機制，讓雙方能針對相關限制措施提前通報與磋商、並定期檢討。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）報導，澳洲是新加坡食品與能源的重要進口來源地，新加坡的煉油產品則是輸往澳洲的主要出口商品。今年稍早，中東衝突擾亂全球能源市場與供應鏈，促使兩國加強關鍵物資合作。

黃循財在聯合記者會上表示，這些務實安排將在下一次供應鏈受衝擊時發揮實質作用。他說，這體現了兩國建立起來的互信，以及即使在艱難時期，也要維持貿易開放與供應鏈韌性的共同承諾。

雙方亦簽署跨境碳捕捉與封存協定，為日後新加坡捕捉的二氧化碳運往澳洲、封存在地質構造中建立機制。 黃循財指出，這項協定具有里程碑意義，可為工業領域減碳開闢新途徑，同時支持長期能源轉型。

碳捕捉與封存是將工業活動產生的二氧化碳捕捉後，運往合適地點長期封存，避免排入大氣。對於難以透過現有技術減碳的產業而言，這是減少碳排放的另一途徑，也有助於新加坡實現2050年淨零排放目標。

此外，新加坡與澳洲先前進行「三叉戟演習」（Exercise Trident），首度投入Orbiter 4無人機，結合海陸空兵力聯合演練。新加坡國防部長陳振聲當時登上登陸艦視察。他表示全球安全環境不斷變化，兩國防務關係穩固，讓新加坡部隊得以使用場地展開規模更大、更複雜的軍事演習。