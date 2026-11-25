日媒對蘋果首款摺疊螢幕智慧手機「iPhone Duo」進行拆解，發現該手機的零部件總數為145種、2,644個，比常規智慧手機的最新高階機型iPhone 18 Pro多7%。

iPhone Duo 256GB版本的美國售價為1,999美元（約新台幣6.3萬元），2,644個零部件的總成本達到1,281美元（約新台幣4萬元），零部件成本占美國售價的比率（成本率）為64%，大幅高於2025年秋季上市的iPhone Air的54%，創下歷代iPhone的最高水準。

至於不少用戶反映螢幕故障，日媒分析影響因素可能是摺疊零件「鉸鏈」的設計。蘋果公司對手機設計的極致追求，可能起了反作用。

日本經濟新聞在日本調查公司Fomalhaut Techno Solutions（東京都中央區）的協助下，對iPhone Duo進行了拆解和調查。該手機的零件總數為145種、2,644個，比常規智慧手機的最新高階機型「iPhone 18 Pro」多7%。

作為合頁的鉸鍊是折疊式螢幕手機特有的零件。 iPhone Duo配備了兩個由100多個零件組合而成的結構複雜的鉸鏈。據分析，蘋果主要採用連接器巨頭美國安費諾（Amphenol）生産的鉸鏈。

iPhone Duo上市後，社群媒體上不少人反映故障，如打開螢幕後內側螢幕出現裂痕。蘋果表示，已注意到此問題，將受理手機更換申請。該公司並未公布原因分析結果等資訊。

Fomalhaut Techno Solutions負責人柏尾南壯針對故障原因指出，「蘋果執著於減少鉸鏈數量，可能反而產生了負面效果」。

相較於南韓三星電子的競品「Galaxy Z Fold8」使用3個鉸鏈來分散摺疊螢幕所承受的壓力；而螢幕大一圈的「Fold8 Ultra」則配備了4個鉸鏈。

據分析，iPhone Duo和Galaxy Z Fold8均採用三星生產的顯示器，以及美國康寧公司生產的蓋板玻璃（Cover Glass，保護玻璃）。但2款手機的鉸鏈供應商不同，三星採用南韓供應商生產的產品。

三星也曾在早期機型上飽受故障困擾，上市後經過7年的反覆試錯，才最終形成目前的設計。柏尾表示：「如果蘋果沿用三星的設計，可能不會出現這樣的失敗。」

據推算，三星使用的鉸鍊為45美元，而蘋果使用的鉸鍊為105美元。單從價格來看，很難認為蘋果是因為優先考慮成本而選擇該結構。柏尾推測，「蘋果或許要求零件布局也能呈現簡潔俐落的美感」。

目前iPhone Duo在全球處於缺貨狀態，有報導指出，主要原因是鉸鏈問題。據稱，僅靠安費諾1家企業，無法達到規定的良品率，因此蘋果追加了南韓生產的鉸鏈。

iPhone Duo 256GB版本的美國售價為1,999美元、2,644個零件的總成本達到1,281美元。零件成本占美國售價的比率為64%。大幅高於2025年秋季上市的iPhone Air的54%，創下歷代iPhone的最高水準。主要原因是記憶體價格暴漲。負責數據存儲的記憶體成本就占到約300美元。

在2種主要記憶體中，負責臨時儲存的DRAM 12GB版本的價格約為200美元，相比iPhone Air配備的同容量版本的31美元，暴漲至約6倍。

用於長期儲存的NAND記憶卡256GB版本為98美元，相比iPhone Air上市時的28美元，漲到3.5倍。

由於Duo是2塊輕薄機身拼接而成，內部元件安裝空間有限，大螢幕設計同時也要求做好省電方案。 TDK為其供應薄型大容量鋰電池，索尼集團提供相機的圖像傳感器。

日本廠商的存在感依舊很強。在2,644個零件裡，日本廠商供應的零件約占1,000個。不過，日本零件的平均單價較低，因為機內大量使用村田製作所、太陽誘電生產的低價多層陶瓷電容器（MLCC）。日本零件數量占比接近4成，但以金額計算僅占1成左右。