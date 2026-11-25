歐盟當局正研擬計畫，打算籌備一支資金規模多達500億歐元（約546億美元）的新基金，對歐洲AI及量子運算企業進行長期、有較高風險的投資，希望藉此降低歐洲對美國、中國科技的依賴。

英國金融時報報導，兩名參與討論的官員表示，與歐盟現有融資機制相比，擬議中的「主權科技股權基金」（Stef）將進行規模更大、風險較高且期限更長的投資。

其中一名官員表示：「這些是針對高風險領域的長期、穩定投資。這與歐盟一貫的做法完全相反，但也正是我們需要這支基金的原因。」

新基金的投資重點將放在AI與量子運算。歐盟執委會預定周三公布量子科技戰略，希望藉此強化歐盟在這個新興產業的地位。

歐盟預期在明年2月公布新基金的具體運作細節。不過，基金的確切資金來源仍在討論中。其中一名官員表示，歐盟執委會計劃以歐盟資金做為種子資金，吸引民間部門投入更多資金，目標是每投入1歐元的承諾資金，就能帶動最高6歐元的額外投資。

歐盟科技事務執委薇勒庫南上周已與歐洲投資銀行（EIB）討論這支基金構想。歐洲投資銀行可提供金融專業知識，但不必親自承擔投資風險。至於Stef將交由獨立基金管理公司負責管理，與現有的「歐洲新創成長基金」相同，以確保投資決策不受政治因素干預。

這個新基金是歐盟推動科技自主、更廣泛政策的一環。在美國政策愈來愈難以預測、地緣政治局勢日益動盪之際，歐盟希望藉此強化自身的科技獨立性。

布魯塞爾當局也希望帶動新興科技領域的投資，協助歐洲企業迎頭趕上美國及中國競爭對手。官員表示，若Stef投資某家公司，也將鼓勵其他投資人跟進。

歐洲無法為創新科技企業提供足夠資金，也難以協助這些企業擴大規模，經常被視為歐盟落後美國及中國的關鍵原因之一。歐洲執委會主席范德賴恩本月稍早在各國領袖討論AI議題後，承諾將提出一項「雄心勃勃的提案」，為強化歐盟「科技主權」相關措施提供資金。