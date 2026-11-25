汽車製造商能否成為日美擴充軍備的生力軍？日本政府正協助汽車零件商跨足國防產業，有業者短短一年便將軍工業務提升至營收的1成，美國國防部也與通用汽車、福特等車廠初步接洽，希望借重汽車產業的量產能力、擴增軍用產品產能，但大型車廠顧慮市場反應及投資回報不足。

日零件商另尋出路

根據《路透社》24日報導，日本汽車零件商面臨中國車廠競爭，日本2025年汽車產量較10年前減少近90萬輛，政府希望一舉兩得，藉由既有製造業基礎擴充國防產能，也為零件商開拓新市場。日本防衛裝備廳已協助民間企業與軍工業者媒合，9月舉辦的媒合活動吸引48家日本企業參與，是去年的2倍。

日本過去長期限制武器出口，軍工業者主要仰賴國內採購，與面向全球市場、具備大量生產經驗的汽車業不同，軍工企業若無法確定未來訂單規模，便難以貿然投資擴建工廠，所以政府希望借重汽車零件商既有的精密加工、自動化生產及品質管理能力，擴大軍工供應商的來源。

相較於中小型零件商積極拓展業務，日本大型車廠對軍工商機態度保守，豐田本月表明目前無意涉足國防業務，本田也表示沒有具體進軍計畫，日產則拒絕評論。除品牌形象考量外，這3家車廠在中國仍有商業利益，三菱電機也透露，部分零件商擔憂影響與主要客戶的關係，拒絕參與軍工合作。

美車廠憂投資回報低

類似問題也發生在美國身上，根據《華爾街日報》24日報導，由於美國小型無人機業者缺乏大型製造商的量產能力，供應鏈又仰賴中國，讓美國國內生產面臨成本及交貨速度的問題，為了提高產能，美國國防部也正與通用汽車、福特及汽車零件商麥格納等企業初步接洽，希望擴大軍用無人機生產規模。

美國國防部估計，軍用無人機市場每年規模可達200億至300億美元，但車廠若要投入資金改造產線，仍得考量軍方訂單能否長期維持、利潤是否足以支應投資，美方希望集中採購需求，以較大規模的合約提高企業投入意願。

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