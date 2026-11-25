美國AI資料中心建設熱潮推高鋼材需求，國內供應吃緊、鋼價衝上四年高點，讓亞洲鋼材即使加上50%關稅，仍有價格優勢，近幾個月加速湧入美國市場。

美國鋼鐵協會數據顯示，今年前10個月，南韓平軋鋼材進口量較一年前大增68%。10月，越南鋼材進口申請量達到21.3萬淨噸，是9月實際進口量的兩倍多，一舉躍居美國第四大供應來源國。

這波進口潮的推手是AI熱潮背後龐大的資料中心與電力設施建設。從建築地基、伺服器機架到通風管線，處處都要用鋼。美國鋼廠訂單接到手軟，卻苦於產能與停機檢修等限制，交貨能力跟不上。富國銀行分析師Timna Tanners表示，買家瘋狂搶貨，美廠甚至縮減2027年的供貨承諾。

川普原想靠高關稅保護本土鋼廠，但供應緊俏推升價格，讓關稅失去嚇阻力，使進口鋼材有利可圖。Jefferies分析師Albert Realini指出，部分進口鋼材加計了關稅與運費之後，每噸仍比美國貨便宜近400美元。

美國最大鋼廠Nucor本周將熱軋鋼捲的牌價調高至每短噸1,330美元，延續夏季以來逐周調高的漲勢。市場報價也突破1,300美元，一年前還不到900美元。

下單後等待交貨的時間也大幅拉長。鋼材加工商Marlin Steel執行長Drew Greenblatt表示，他只向美國鋼廠採購，但如今下單要等8到12周才交貨，一年前則是1至3天。他只好超額採購、囤積庫存，以確保能持續出貨。