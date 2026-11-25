比亞迪宣布，與英力士汽車（Ineos Automotive）就收購位於法國摩澤爾省的漢巴赫（Hambach）工廠展開獨家談判，交易仍需徵詢相關員工代表機構意見，目前尚未正式完成。法國總統馬克宏在社群平台X表示，將於2027年1月18日舉行的「選擇法國」（Choose France）投資峰會公布更多具體資訊。

路透報導，比亞迪希望應對歐盟即將推行的「歐洲製造」本地化規定，未來電動車須符合當地價值創造比例，才可以獲得補貼及政府採購資格。

IT之家報導，比亞迪執行副總裁李柯表示，公司希望在法國生產更符合歐洲駕駛者需求的汽車，並計畫延續該工廠的工業生產活動，保留當地就業崗位，為當地員工及供應商創造新的機會。若收購交易完成，漢巴赫將成為比亞迪在歐洲的第2座汽車工廠，僅次於匈牙利塞格德工廠。漢巴赫工廠目前員工人數接近900人。

法國總統馬克宏在社交平台發出帖文，指出比亞迪正與法國合作在摩澤爾省進行產業布局。這是法國經濟政策及針對汽車行業採取的歐洲層面舉措的直接成果，有關舉措目的是加快推動生產商於歐洲落地，並且已在10月舉行的巴黎車展上公布。他又預告於明年1月18日的Choose France活動時，發布更多詳情及內容。

負責工業事務的部長級代表馬丁指出，歡迎比亞迪在法國進行長期生產承諾，並表示有關決定當地汽車行業發展，也讓該生產基地的1,200名員工對未來有更明確預期。

馬丁指出，比亞迪決定在法國開展業務，是對「歐洲優先」原則切體現，也是當地吸引外資政策的成果；同時指出有關項目會按法德協議中的「歐洲製造」條款執行，即70%零件須要來自歐洲，並且逐步整合當地自產電池。

英力士汽車則表示，中期內公司仍然會在該車廠生產Grenadier越野車，並以2028年在美國投產為目標。

公開資料顯示，漢巴赫工廠具有較長的汽車製造歷史。該廠1998年至2024年生產賓士與Swatch合作的Smart小型車，2020年被英力士收購後，自2022年起組裝英力士的Grenadier越野車及Quartermaster皮卡。