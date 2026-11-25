隨著感恩節將在26日到來，傳統的年底購物旺季將從隔天的27日「黑色星期五」開跑，零售商在財報會議都指出，儘管美國消費者對今年來居高不下的通膨憂心忡忡，但支出力道依然維持穩健，成為業績前景的好兆頭。

Dick's運動用品、柯爾百貨（Kohl's）及Dollar Tree等業者主管都說，消費者持續積極消費。柯爾百貨財務長提姆（Jill Timm）說，「我們對本季初的表現感覺很不錯」，雖然消費者預算仍承受壓力，但該公司正推出更多價格親民的禮品，以吸引顧客，「在接下來的假期購物季，價格實惠對這群消費者將極為重要」。

執行長班德（Michael Bender）表示，柯爾百貨有許多價位介於5-20美元的禮品、玩具及耶誕襪，門市也會設置特別禮品區，多數商品價格都不到15美元。

同時，Dick's在返校購物季表現強勁後，上調全年財測。折扣零售商Dollar Tree的成長也超乎市場預期，該公司已擴增售價3-5美元的產品，吸引尋找划算商品的中高所得消費者。

Dollar Tree執行長可里頓（Mike Creedon）說，消費者「非常重視實惠」，這種消費行為，加上價格略高的商品選擇增加，有助吸引更多中高收入消費者造訪折扣商店。消費者仍以必需品為優先，但這不代表不會增加在年底購物季假期的慶祝支出。

百思買（Best Buy）已因電腦與人工智慧（AI）眼鏡等新類別產品需求熱絡，上調銷售預測。沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）及家得寶（Home Depot）等業者公布的業績也都公布優於預期。

零售商的另一驚喜是，美國經濟研究聯合會（Conference Board）24日公布的11月消費者信心指數，躍升至103.3，為去年1月來最高，優於經濟學家預估，對未來六個月情勢的預期信心指標，也攀抵2024年底以來高點。

GlobalData董事總經理桑德斯（Neil Saunders）樂觀看待黑色星期五的購物人潮，但預期消費者花錢會更謹慎。

實體店面人潮估增加

國際購物中心協會（ICSC）的調查顯示，計劃在本周感恩節周末購物的美國消費者中，約84%打算到實體店面購物，比率為2019年來最高，仲量聯行（JLL）的調查也指出，約55%的購物季購物者計劃在年底購物季期間造訪室內購物中心，比率高於去年的50%左右。

根據仲量聯行的調查，打算前往購物中心的消費者，預期今年年底購物季的每人支出額將為1,357美元，約比不打算造訪購物中心的消費者預算，多出23%。

此外，顧問業者Teneo的調查顯示，高所得家庭今年年底購物季將展現韌性，年收入高於15萬美元的家庭，今年購物季的規劃支出中位數為2,000美元，約與去年同期差不多，年收入超過35萬美元的家庭的預估支出額中位數更達4,000美元。

相較下，年所得不到5萬美元的家庭，今年購物季預算額的中位數年比下滑25%至300美元，所得介於5萬-15萬美元的家庭，規劃支出額中位數也年減20%到800美元。