新雲端運算業者CoreWeave的公司債價格周二（24日）跌至歷史新低，成為當日跌幅最大的企業債券之一，反映市場再度憂心AI投資熱潮能否持續，使得AI債券市場仍處於高度戒備狀態。

彭博資訊報導，CoreWeave於2031年到期、票面利率9%的公司債價格在周二一度大跌3.6個百分點，降至每1美元面額76.6美分，為2025年7月發行以來新低。

另一檔2032年到期、票面利率9.625%的公司債，最多下跌4.6個百分點，降至面額的74.9美分，為2026年6月發行以來最低。其他債種價格也下跌。

在本周一，輝達董事會宣布恢復黃仁勳的總裁兼執行長職務後，CoreWeave公司債曾隨之反彈，但周二的跌勢已將前一天的漲幅全數抹去。

彭博資訊分析，企業債券與信用違約交換（CDS）市場持續低迷，顯示固定收益市場的投資人仍對「市場最壞時刻已經過去」的說法抱持高度懷疑。

Renaissance Macro經濟學家杜塔周二表示，他認為利率市場目前的戒心是有道理的。他說，從基本經濟情勢來看，聯準會可能無法避免採取更積極的升息措施，這不僅可能在未來對股市造成更大壓力，也會推高消費者與企業的借貸成本。

杜塔表示：「信用市場並未真正呼應股市周一大漲的漲勢，在我看來，這代表基本面並沒有真正改變，這比較像是一場只持續一天的短暫拉抬行情。」

所謂超大規模雲端業者及輝達（NVIDIA）所發行債券的信用利差，至今仍明顯偏高。這些企業都屬於投資級債券發行人。

市場人士指出，對於這波AI投資最終究竟能帶來多少回報，市場仍有許多疑問，答案卻還不明朗。

Hennion & Walsh資產管理公司高層主管普魯斯科夫斯基表示：「市場對輝達目前的處境，還有許多尚待釐清的問題。」他指出，美國政府或許希望釋出願意成為輝達後盾的訊號，但市場對這家公司的疑慮與審視，短期內不會消失。