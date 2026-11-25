面對越南缺電與2050年淨零排放目標的雙重考驗，越南最大台灣營建商和鼎隆董事長簡智明坦言「電力不足會越來越嚴重」，綠建材成本高也讓說服業主備極辛苦，但台灣智慧儲能與電能管控能成台商突圍關鍵。

越南近年全力衝刺「2050淨零排放」（NetZero），加上歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，對出口導向的製造業來說，減碳已經不是口號，而是真金白銀的成本考驗。然而，工廠要轉型，第一關就卡在「電不夠用」與「改建太貴」。

越南最大台灣建築師事務所與營建公司「和鼎隆建築」董事長、越南台灣商會聯合總會名譽總會長簡智明深耕當地逾20年，他接受中央社專訪，分享對越南產業的第一線觀察。

● 越南缺電問題日益嚴峻 政府鼓勵自裝太陽能板

簡智明坦言，以越南現階段電量，想發展AI其實有困難；拿馬來西亞剛建的數據中心為例，一天就要用掉500MW，但當地一個工業區大概只有600MW的電量，「總體而言，越南電力不足，且會越來越嚴重，因為有太多廠進來了」。

雪上加霜的是，越南目前仍以燃煤發電為主，污染與碳排負擔不小，加上南北越電力尚未串接，線路損失（line loss）長期維持在5%到10%。

再加上俄烏戰爭等國際局勢推升油價與電價，「這是全人類的課題，不只越南」。在電力吃緊與成本看漲下，越南政府鼓勵企業與大型住宅自裝太陽能板，減輕電網壓力。

● 越南基礎建設商機龐大 台商參與大型工程仍受限

越南基礎建設全面起飛，近年和鼎隆也將觸角延伸至住宅、商辦與公共建設，但簡智明對台灣營造業參與越南大型基礎建設的處境看得很務實。

他舉例，像機場這類大型工程動輒上百億美元，越南基礎建設一年規模上看千兆、後續還有數千兆的規劃，但面對法國、中國、日本、韓國甚至德國等積極搶進的國家隊，台灣因營造成本較高、國家能挹注的資源有限，在國際標案上仍不夠成熟，很多時候只能「靠邊站」。

「不然目前台商來這邊，事實上都還是蠻邊緣化，只有做台商的廠房。」簡智明說，自己能在越南深耕20年並參與大型造鎮與工業區開發，靠的是長期累積的實務經驗、營運數據與口碑；即便如此，面對超大型工程仍不敢有十足把握，必須結合更多專業團隊與資源才行。

● 台商導入技術優勢 綠能規劃透過智慧儲能管控用電

面對缺電與法規趨嚴，和鼎隆近年在建案、造鎮計畫，以及台商與越方合作的智慧工業城中導入綠能規劃，也結合台灣科技業在電能管控與智慧儲能的經驗。簡智明強調，台灣的智慧儲能有機會扮演關鍵角色。

他解釋，白天發電轉換後，搭配智慧儲能與電能管控，再依生產線需求分區運用，是台商在越南設廠的重要環節；憑藉科技背景，這套綠能規劃也較容易獲得台商、新加坡商、中國商與日商認同。

不過，談到實際推動，現實卻很骨感。簡智明指出，目前綠建築材料成本偏高，比一般建材貴，要說服業主在初期多投入預算、甚至為既有老廠房做製程與設備汰換，是一條「很辛苦、很孤獨的路」。

他透露，和鼎隆透過「越南ESG科技聯盟協會」等平台與台灣專家學者合作，運用碳足跡與碳盤查數據，協助業主找出耗能較高的環節，證明長期省下的能源成本能覆蓋前期投入；同時也強調，隨著綠能與儲能設備效率快速提升、不斷汰換，廠房完工後的內部管理與監控，其實比初期建築更關鍵。

在二代簡子沄接班團隊推動雲端作業與標準化管理下，和鼎隆近年逐步做出產品區隔，走出與其他在越外籍企業不同的路線。

談到傳承，簡智明語氣帶著欣慰：「我的兒子也剛好是 ESG聯盟的會長，這樣的理念我們並沒有相衝突，價值觀也都一樣，所以我相信我們會繼續慢慢走下去。」