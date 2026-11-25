越南正處於綠色轉型從政策宣示轉向強制符合規範的分水嶺，中小企業面臨本地、歐美與市場碳排規範三重壓力挑戰。越南台商簡子沄告訴中央社，台商扮演技術導入與符合綠色規範推手，透過聯手工業區建置AI平台等，帶動供應鏈減碳。

越南綠色轉型正處於從政策宣示邁向強制符合規範，與數位加綠色雙軸轉型的關鍵分水嶺。政府為兌現2050淨零排放承諾，已強制要求逾千家大型企業提交溫室氣體盤查報告，並預計於2027年啟動國內碳權交易市場試行。

不僅越南祭出新規，同時還有歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及國際品牌RE100等供應鏈減碳要求，出口導向的企業已被迫將ESG（環境保護、社會責任與公司治理）視為接單的生存門檻。

越南台灣商界在僑委會指導下成立「越南ESG科技聯盟協會」，旨在以跨界聯盟、技術媒合跟教育賦能服務台商。

聯盟協會整合許多單位，包括顧問、認證機構、律師與會計師事務所，及永續供應鏈廠商；對外也與中華經濟研究院綠色經濟研究中心、軟體公會等簽訂備忘錄，讓台商一站式獲得所需資訊與資源，集合團體力量，降低單一台商負擔來達到符合規範。

在全球減碳趨勢下，「合規」（符合規範）與否成了企業重要戰力。然而這條路挑戰重重，尤其是對中小企業。

越南ESG科技聯盟協會輔導會長簡子沄接受中央社專訪，分析越南企業符合規範的四大困難。

● 越南企業綠色升級 落實規範的四大痛點

第一大痛點，是企業蒐集「範疇三」（Scope 3）的資料非常廣泛，可能因不同原因導致資訊不夠真實。歐盟CBAM規定，若企業沒有提供真實數據，系統會帶入預設資料，造成中小企業在碳盤查跟碳數據追蹤時變得比較吃虧。

據國際碳排定義，範疇一指的是企業的直接排放；範疇二是企業外購能源（電力、蒸氣、熱能）所產生的排放；範疇三則包括發生在企業上下游價值鏈中的所有排放。

第二來自越南本身綠電取得的困難。越南煤炭能源占比高，使得碳足跡更高。此外，支撐綠色能源的電網也不夠完善，中小企業難以取得。即使安裝綠能相關設備，也未必能善加管理、運用。

第三，由於越南早期以傳統產業為主，毛利較低，因此中小企業「不一定敢毅然決然地像新進的高科技產業一樣，進行大筆投資；他們大多都邊走邊看，沒有辦法一步到位」，許多監控、循環經濟設備都只能慢慢來。

第四，面對越南當地、歐盟、品牌逐漸嚴謹的符合規範壓力，部分企業陷入茫然，不知在有限資源下，該跟著哪邊的節奏與步驟去落實自己的綠電策略。越南ESG科技聯盟協會則能根據每間企業的獨特狀況，提供對應的解決方案。

● 傳統產業與電子產業 轉型進度與策略呈現斷層

不同產業綠色轉型的路徑也不同。一般而言，「製程效能」是傳產優化的第一順位，如透過監控了解耗能熱點、發展生質能取代燃煤，及廢水或化學產品的循環處理。由於傳產上游單一原料的碳排占比很高，因此與原物料採購的溝通也相對重要。最後，才是邁向全面綠能。

然而電子業順序幾乎相反。電子產業因品牌要求非常嚴格，廠房落腳時，綠電基本上就已達一定規模。所以科技業主要是以全面綠能及數據監控為主，製程優化則排到最後。且科技業零組件多、來源複雜，追蹤供應鏈數據真實性的盤查系統也是需解決的一大重點。

● 台商成產業減碳技術導入推手 聯手工業區打造AI平台

越南台商占東協台商數量的一半，力量不可小覷。談到台商在越南綠色轉型的角色，簡子沄告訴中央社，「我覺得比較像是一個技術導入跟啟用，以及幕後推動符合綠色規範很重要的一個推手。」

台商要符合規範，也必須帶著供應鏈廠商一起盤查、監控能源，達到數據透明化。尤其是新進的大型電子產業，如北越的緯創已開發自己的碳中和系統。「對於越南政府跟企業而言，我們是技術的導入。台灣技術比越南更成熟，所以藉由這樣的示範跟帶動，就可加強雙邊合作。」

他舉例，台商已開始從工業區開發層級入手，與越南聯手打造以工業區為單位的資訊節能架構，包括AI物聯網與AI能源。協助工業區針對碳足跡、耗能、廢水、物流與人流等進行即時監控、整合與回應。

透過台灣企業與越南工業區的合作，建立智慧工業區。「等於工業區是一個大盤面，每家小的投資商都可藉由工業區提供的服務，來看自己的效能跟廢水、廢氣的回收處理。」

現職為和鼎隆建築副總經理的簡子沄深耕越南，他也把ESG的觀念帶入自家公司。透過20年對不同開發區、基地與自然資源的了解，「我們不斷把綠色元素導入廠辦建設的過程中。若建設公司有這樣的基本認知，都能幫助客戶減少未來重工的問題。」

作為父親簡智明董事長的二代接班人，他表示深耕在地培育人才是不可改變的核心。但面對和過去不同的大環境，推動數位轉型、認證、AI系統都是不可或缺的，「無痛轉型，逐步滾動式調整」。

越南各項基礎建設起飛，對營造業帶來深刻影響。簡子沄分享心法：「面對接班，我必須更深化在地的關係，包含採購、原料、供應鏈及未來客戶，必須找到能對應，且可以陪著我提高企業韌性的資源。」