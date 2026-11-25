惠普（HP）24日公布上季財報優於預期，對本年度的獲利預測區間高端也高於分析師預估，顯示這家PC與印表機製造商正逐步提升因應記憶體成本上漲的能力。財報公布後，惠普股價在盤後上漲2%。

這份財報為憂心PC市場前景黯淡的投資人帶來驚喜，也讓即將上任的執行長華姆斯利（Emma Walmsley）取得穩固起步基礎。她將於2027年1月4日接替臨時執行長布魯薩德正式掌舵公司。

惠普周二在聲明中表示，剔除整頓費用等項目後，從本月展開的會計年度預估每股盈餘3.15至3.45美元。根據彭博彙整的數據，分析師平均預估為3.18美元。

展望到明年1月止的本季財測，惠普預估每股盈餘66至76美分，數字已納入關稅退款影響，分析師平均預估為72美分。

隨著AI基礎建設快速擴張，記憶體需求激增且價格飆漲，惠普及其他電腦設備製造商正面臨成本壓力。惠普已調漲產品售價，導致消費者延後購買新電腦，而且上季獲利率仍然下滑。不過，企業客戶仍持續投資採購新設備，帶動惠普企業業務營收成長23%。

回顧截至10月止的上季財報，惠普整體營收年增9.3%，達160億美元；每股盈餘為83美分，雖低於去年同期的93美分，但高於FactSet調查分析師預估的75美分。

根據研調機構顧能（Gartner）的數據，全球PC出貨量在7至9月期間，年比下滑逾22%。

臨時執行長布魯薩德在聲明中表示：「我們持續拓展附加價值較高的業務，AI PC已占出貨量近60%，同時也採取措施因應記憶體與儲存零件成本上漲的壓力。」

不過，投資人對成本問題仍心存疑慮。惠普股價在盤後交易一度上漲約15%，隨後漲幅收斂至2%，報每股28.5美元。

財務長帕克希爾（Karen Parkhill）在聲明中表示：「雖然我們對2027會計年度的展望，審慎反映持續面臨成本及需求壓力的情況。不過，我們過去在克服挑戰方面有著良好紀錄，也有信心全年能持續改善獲利能力。」

帕克希爾在與分析師的會議中，再度表達對本會計年度利潤率改善的信心。

她表示：「我想說的是，2026會計年度，調漲售價及產品組合升級，確實支撐了營收穩健成長，但仍不足以完全抵銷成本快速上漲的影響。進入2027會計年度後，我們預期高階產品類別將帶來更大的市場貢獻，同時成本上漲速度也會放緩。」