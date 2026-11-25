鴻海集團在印度的子公司傳出拖欠約六家供應商款項，其中一家出租員工宿舍的業者已向法院聲請對該公司啟動破產程序，以追討約1,530萬美元（約台幣5億元）。

BCD Emprasa（以下簡稱BCD）為鴻海印度子公司的班加羅爾廠員工提供宿舍。根據彭博取得的聲請文件，BCD於8月12日向印度國家公司法法庭（NCLT）清奈分庭提出聲請，指控鴻海印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development未支付租金與水電費，要求清償截至7月8日的欠款，加計利息、服務費與損害賠償，共約14.3億盧比。

在印度，供應商經常透過破產程序追討逾期款項，但這類案件很少真的導致企業破產。

儘管這起糾紛預料不至於打亂鴻海在印度的擴張計畫，卻讓這家iPhone代工大廠在與塔塔電子（Tata Electronics）爭取在蘋果（Apple）供應鏈扮演更重要角色之際，多了一道挑戰。

知情人士透露，除了BCD，至少還有四家供應商等待鴻海付款，時間從數月到一年多不等。其中幾家承接班加羅爾廠的營建相關工程，是首次與鴻海合作。

根據BCD提交的文件，雙方於2024年4月簽約，由鴻海承租700戶住宅，提供女性員工住宿，綁約期至2026年7月，無論是否有人入住都須支付租金。BCD指控，鴻海未支付2025年5月到期的帳款，也未同意指定仲裁人處理爭議。

BCD表示，欠款使該公司承受嚴重財務損失，業務也大受影響，目前案件仍在審理。

鴻海尚未回覆彭博就這起訴訟提出的電郵詢問。

知情人士說，部分非印度籍員工離任，拖慢了向當地承包商付款的作業。彭博去年曾報導，鴻海從印度召回數百名中國籍員工，當時原因不明，隨後調派台灣與越南員工支援，以減輕對生產的影響。