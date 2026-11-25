亞股今天開盤後賣壓又起，南韓Kospi指數一度重挫逾5%，韓國交易所又啟動SIDECAR機制，暫停程式化賣盤。在美股費城半導體指數前市大跌拖累下，晶片製造商股價走弱，反映市場再度對AI投資熱潮能否持續感到憂慮。

日經225指數盤初大跌2.8%，報56,982點。

南韓Kospi指數盤中一度重挫5.1%，報4,750點。

三星電子一度下跌7.6%，SK海力士一度下跌7.3%。

美股期指開盤也走弱，標普500指數期貨跌0.28%，那斯達克100期貨跌0.3%。

NH投資證券韓國現股部門主管Shawn Oh表示，韓股走弱可能主要是受到獲利了結賣壓影響，因為前一個交易日才經歷大幅反彈。此外，投資人在美國通膨數據公布前也抱持「審慎」態度。

他表示：「由於投資人昨天並未積極追價，市場若進一步走弱，預料將吸引逢低買盤進場，有助於大盤在收盤前收復部分早盤失土。」

他說， 「黃仁勳復職已緩解部分不確定性，但市場對AI融資、商業化獲利能力，以及晶片可能供過於求的疑慮仍持續壓抑股價上漲空間。多空雙方的看法依然分歧，市場交易可能持續震盪。」