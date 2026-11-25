台股ADR周二（24日）多數收跌，僅中華電ADR上漲，台積電ADR收盤挫跌近4%，報每股349.20美元，是費城半導體指數跌幅較輕的個股，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,298.64元，較台北交易股票溢價率縮為3.08%。

日月光重挫8%，聯電跌6.8%。

上述ADR主要隨美股晶片股與科技類股回跌，逆轉前一天因輝達執行長黃仁勳復職而帶來的狂熱買盤氛圍。此外，投資者正為美國可能推出的新關稅措施做準備。

台指期夜盤重挫1,842點，跌幅4.57%，收在3,8482點。

道瓊工業指數24日收盤上漲423.39點，漲幅0.85%，收50,018.70點；標普500指數下跌36.08點，跌幅0.50%，收7,201.09點；那斯達克指數下跌356.02點，跌幅1.48%，收23,733.54點。

費城半導體指數重挫755.55點，跌幅7.88%，報8,832.50點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 482.67 -8.00 530.00 -8.93

中華電 CHT 166.51 +1.87 164.50 1.22

台積電 TSM 2,298.64 -3.96 2,230.00 3.08

聯電 UMC 88.21 -6.88 97.10 -9.16

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據