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AI熱潮前景不明 美股多收跌、輝達股價下挫近6%
由於人工智慧（AI）熱潮前景不明，科技類股再次遭投資人拋售，美國股市4大指數今天多收低，其中晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）股價下滑5.86%，來到155.38美元。
道瓊工業指數上漲423.39點或0.85%，收50018.70點。
標準普爾500指數下滑36.08點或0.50%，收7201.09點。
那斯達克指數下跌356.02點或1.48%，收23733.54點。
費城半導體指數重挫755.55點或7.88%，收8832.50點。
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