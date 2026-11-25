中國電信設備製造商華為（Huawei）今天在美國一起牽涉廣泛的刑事案件中被定罪，罪名包含就伊朗業務欺騙銀行，並竊取美國公司商業機密。

路透社報導，這起刑事案件始於2018年，隔年美國政府將華為列入貿易黑名單，限制其取得美方技術。

華為和3家關係企業面臨12項指控，包括銀行詐欺、電信詐欺、違反制裁、共謀竊取商業機密及妨礙司法等罪名。

紐約布魯克林聯邦陪審團裁定，華為面臨的12項刑事指控之中有10項成立。

路透社曾於2012年和2013年進行報導，協助揭露華為在伊朗的活動，並於這次審判期間被提及。

檢察官阿爾法（Meredith Arfa）於結辯時告訴陪審團成員：「媒體開始質疑華為在伊朗的業務後，華為往來的銀行也開始質疑。」

華為則透過聲明表示，公司被定罪的指控缺乏法律依據，還說將「採取一切必要法律行動，捍衛我們權利與利益」。

美國當局多年來一直針對華為，稱該公司構成國家安全風險。