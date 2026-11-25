「華爾街日報」獨家報導，知情人士表示，美國貿易代表葛里爾預計最快本週公布一項歷時數月的關稅調查結果，調查對象為中國、歐盟及其他14國的產業補貼措施，但公布時間仍可能變動。

葛里爾（Jamieson Greer）曾表示，這些補貼及其他政府支持措施，導致受調查經濟體的工業產能過剩，使當地企業得以用較低價格向全球市場大量傾銷商品，損害美國生產商的利益。

美國貿易代表署（USTR）不予置評。白宮未回應置評請求。

華爾街日報（WSJ）指出，美國貿易代表署若於本週公布調查結果，可能有助轉移外界對輝達（Nvidia）執行長黃仁勳相關爭議的注意力。

這起持續延燒的爭議涉及輝達先進人工智慧（AI）晶片據稱被走私至中國，以及美國政府對此知情多少。相關醜聞已使兩黨國會議員質疑政府對北京的立場。

美國貿易代表署這項公告可能意味著，中國、日本、韓國及歐盟27個成員國等數十個國家將面臨更高關稅。新關稅將涵蓋這些國家出口的大多數產品，但可能排除鋼、鋁及汽車等部分工業產品，因為這些產品已依另一項國家安全授權措施課徵關稅。

最終稅率仍不明朗，但政府官員已多次表示，打算課徵與總統川普（Donald Trump）2025年所訂稅率相近的關稅。最高法院已於2026年2月推翻川普首批關稅措施。

熟悉計畫的知情人士表示，日本、歐盟等與川普政府達成貿易協議的國家及經濟體，整體關稅稅率可能會依照最高法院裁決前簽署的協議訂定。

這意味著歐盟、日本及韓國可能面臨15%或更低的關稅，越南及印度等其他國家則可能依據各自與川普達成的協議，面臨較高關稅。

知情人士表示，中國面臨的關稅可能高於許多其他國家，因為川普政府官員曾指出，中國補貼規模特別龐大，對全球經濟造成的干擾也格外嚴重。

其中幾名知情人士補充道，川普政府也可能在公告中納入相關條款，允許美國在某些國家的工業產能過剩情況惡化，或這些國家未來與美國談判時未能調整政策的情況下，提高對其課徵的關稅。

新關稅可能疊加在7月公布的另一項關稅措施之上。那項措施目的是懲罰未能阻止強迫勞動製品貿易的國家，一共對60個經濟體設定10%至12.5%的關稅，但目前正面臨司法挑戰。