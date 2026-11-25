美國傳出最快24日公布301新關稅，彭博資訊引述消息人士說法，表示新關稅的稅率不會超過已談妥的貿易協議的水準，且會針對不同經濟體，採取不同稅率，而非對所有國家實施統一稅率。

今年3月，美國貿易代表署（USTR）針對16個國家對產業提供的補貼展開調查，包含台灣、中國大陸、歐盟等。貿易代表葛里爾曾表示，這些國家的補貼措施及其他支持作法，已使這些被針對的國家出現產能過剩，導致企業以較低價格將產品打入全球市場，傷害美國廠商。