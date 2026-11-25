華爾街日報廿四日獨家報導，美國總統川普正準備提高對中國大陸、日本、南韓等數十國的「新關稅」，大陸關稅稅率可能高於其他許多國家，因為北京補貼範圍特別廣大；川普政府認為，這些國家扶植本國企業生產，傷害美國企業。知情人士說，美國貿易代表葛里爾最快本周就會公布歷時數個月的關稅調查結果，但公布時間也可能變動。

美國最快本周公布三○一調查結果。據了解，府院嚴陣以待，行政院副院長鄭麗君和經貿辦官員今天上午擬舉行記者會說明現況，強調台美已達成協議，政府會確保產業及國家利益。

美方今年三月啟動的調查，依據一九七四年貿易法第三○一條，針對大陸、歐盟、台灣、日本、南韓等共十六個經濟體的產業補貼政策。美國認為這些經濟體透過政府補貼、政策支持等方式，擴大製造業產能，造成結構性產能過剩，這些國家的企業因此能以低價大量出口商品，損害美國製造業利益。美國若調查認定這些經濟體的作法是不公平貿易措施，可採取關稅制裁。

美國貿易代表署公布調查結果，意味數十國將面臨更高關稅，包括大陸、日本、南韓及歐盟廿七國。新關稅涵蓋這些國家大部分出口產品，但鋼鋁及汽車等部分工業產品可望排除，後者已按另一項國家安全授權課徵關稅。

新關稅可能疊加在七月公布的另一項三○一關稅措施上。該措施針對未阻止強迫勞動產品貿易的國家，對六十個經濟體課徵百分之十至百分之十二點五關稅。

雖然最終稅率仍未定案，但川普政府官員多次表示，有意課徵與二○二五年訂定稅率相近的關稅。美國最高法院於今年二月推翻川普對等關稅。

知情人士指出，日本、歐盟等已和川普達成貿易協議的國家，整體稅率可能會與最高法院判決前稅率相同，意味歐盟、日本及南韓可能面臨百分之十五或更低關稅，越南、印度等其他國家關稅則可能更高。

知情人士也說，川普政府可能加入條文，若各國產能過剩情況惡化或未來與美國談判時仍不改變政策，美國可再調高關稅。