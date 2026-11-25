鑒於近來一連串資安事件，美國多家中、大型銀行，正積極強化對自家AI代理的管制，以防止其失控。

OpenAI模型在7月測試期間，自行繞過與網際網路隔離的管控，利用軟體漏洞存取外部系統，獲得像是OpenAI本身、Hugging Face，以及其他組織的系統權限。

這起資安事件發生後，多家美國銀行業者已成立團隊檢視系統安全，特別是限制內部AI代理可存取範圍。例如將它們與關鍵系統隔離，提升發現及阻止有害活動的能力。

消息人士表示，銀行AI代理持續運作的時間，將密碼與紀錄置於其不可觸及範圍。這些機構也制定備援計畫，以便在必須關閉代理人時，仍維持營運。

銀行業者先前已封鎖第三方AI代理在帳戶內的運作與交易，同時也嚴格規範自行開發的內部代理人之運作方式。

摩根大通執行長戴蒙曾在第3季財報電話會議中說：「我們不會隨便讓外部代理人進入公司內部，因為這對客戶與摩根大通而言，風險實在過於巨大。」

美國所有大型銀行都在財富管理、支付、交易及其他業務部署代理式AI。