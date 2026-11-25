新加坡政府24日將今年全年經濟成長率預測上修至約6%，已是今年第三度調高預測，主要是受人工智慧（AI）熱潮帶旺，由貿易到製造業都欣欣向榮。

另外，新加坡總理黃循財則強調，不希望新加坡被利用甚至濫用，成為規避美國出口管制的中轉站，政府將協助美方查核並嚴懲非法轉運。

新加坡2月將今年全年成長率由去年所估的1%~3%，提高至2%~4%；8月時第二次上修至4.5%~5.5%；現在再調高到大約6%。2026年因而將成為2021年以來，經濟表現最好的一年。

能源貿工部說，從8月開始，比預期更強勁的資料中心建置動能，持續推升著AI相關的製造與出口。第3季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長6.1%，優於政府先前所估的5.4%。與第2季相比，GDP成長1.5%，亦優於市場的1.1%預期。

能源貿工部展望2027年，新的AI投資成長料將轉趨溫和，預期經濟成長率介於2.5%至4.5%。

官方貿易數據顯示，10月電子出口較去年同期大增逾70%，可見與AI相關的需求，持續支撐新加坡以出口為導向的半導體生產、封測等製造業。但經濟學家表示，因基期已高，恐也不易再維持高速成長。

美國近期收緊先進晶片出口管制，也讓星國經濟面臨不確定性。因為華府認為包括新加坡在內的多個東南亞國家，是晶片最終非法轉運到中國大陸的管道。之後，先進晶片輸往或轉口到這些東南亞國家，須先取得許可。Selena Ling認為，區域內的資料中心投資勢必受到影響。衝擊程度目前還難量化，但法遵的成本必然提高。

總理黃循財24日正在澳洲訪問，他在記者會上回答提問時重申，Megaspeed向輝達（NVIDIA）購買的晶片從未進入新加坡，相關調查仍在進行。黃循財說，「我們持續與美國當局研究討論最終使用者在何處」；「如果發現違反我國法律，我們當然會採取非常嚴厲的執法行動」。

美國商務部23日已將總部位於新加坡的Megaspeed列入貿易黑名單