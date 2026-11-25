市場想要能夠替代SpaceX星鏈（Starlink）的衛星網路服務，但亞馬遜旗下低軌衛星計畫（Amazon Leo）發射衛星的進度受阻，始終只能在背後苦苦追趕。

亞馬遜Leo的任務，是用由數千顆衛星組成的網絡，為偏遠地區提供高速網路，預定今年底前上路。SpaceX星鏈提供這類服務已行之有年，但今年傳出SpaceX限制烏克蘭的星鏈衛星網路，讓各國政府與消費者迫切希望有替代選項。

亞馬遜目前的最大障礙，是讓衛星投入運作。星鏈靠自家火箭發射衛星，亞馬遜則仰賴許多第三方服務提供商，包括貝佐斯旗下的藍源公司（Blue Origin）。亞馬遜Leo於2020年獲得美國聯邦通訊委員會（FCC）批准。據兩家公司提供的資料，Leo送上軌道的衛星，接近400顆，星鏈則超過1.1萬顆。

亞馬遜全力部署衛星，但藍源的「新葛倫」火箭（New Glenn）5月爆炸，耽擱Leo衛星的發射進度。另外，亞馬遜本月稍早要用「聯合發射聯盟」（ULA）的火箭，發射40枚衛星，不過任務也失敗告終。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）航太安全項目副主管斯沃普說：「亞馬遜看來能大規模生產衛星，但這些衛星卻堆積在倉庫裡」。他形容衛星發射器遭遇的瓶頸，有如在尖峰時段叫不到計程車。他說：「（像是）叫輛Uber要花30分鐘。找不到車子，送我前往目的地。」

亞馬遜能否在年底推出商用衛星網路服務，事關重大。該公司稍早收購了衛星運營商Globalstar，以便讓衛星網路能連上消費者的智慧機。