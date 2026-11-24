美股24日早盤開低走低，前一日受黃仁勳重掌輝達（NVIDIA）兵符鼓舞所帶動的狂歡氣氛已不復見，市場經過一天的消化後，對AI交易是否能持續反彈漸生疑慮，加上彭博資訊等美媒報導，美國最快本周就要提高對中國大陸和歐盟等十多個國家的關稅，讓23日的漲幅部分回吐。

道瓊指數24日早盤跌287點或0.5%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅則都超過1%，費半更重挫約6%。台積電ADR跌3%，輝達跌5.6%。美股恐慌指數VIX大漲10.2%，稍早一度飆升21.6%，與前一日盤中暴跌57.1%完全相反。

輝達股價23日收盤飆漲31.5%，創2003年以來最大單日漲幅，費半指數大漲14%；那斯達克綜合指數勁揚6.51%，和標普500同創2025年4月以來最大單日漲幅。

分析師提醒，黃仁勳回任雖消除一大變數，但AI投資能否回本、龐大借款及政策風險，仍有許多問題待釐清。