日本再傳個資外洩事件，京王電鐵今天表示，集團企業9月遭到網路攻擊，調查影響範圍後發現，恐有約1100萬筆顧客與員工個資外流，其中包括身分證明文件、護照、完整信用卡號碼等資訊。

共同社報導，這次資訊外洩涉及鐵路、巴士、飯店與百貨公司等眾多與消費者密切相關的行業。

京王集團旗下企業中，京王廣場大飯店恐有護照號碼及影本外洩，京王百貨店可能有信用卡號碼外流，京王不動產等公司則可能有類似日本身分證的個人編號卡（My Number Card）影本流出。

京王呼籲顧客，對可疑郵件和電話提高警覺。

此外，京王也確認約有1萬2000名員工、離職人員與應徵者的姓名及住址等個資外流。

京王9月指出，集團伺服器遭到勒索軟體攻擊，後在外部專家協助下，對資訊外洩範圍進行調查。

京王強調，公司會認真看待此事，致力徹底防止類似事件再度發生。

受網攻影響而暫停接受新預約的京王普雷索飯店，預計於12月恢復接受預約。