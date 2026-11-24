在輝達帶領美股上演驚人漲勢後，晶片股今天出現降溫，拖累美股期貨走跌。同時，投資人靜待本週稍後公布的通膨數據，這是聯邦準備理事會（Fed）12月會議前，觀察貨幣政策走向的最後一項重要線索。

路透社報導，美股今天回檔，在這之前，昨天因黃仁勳歷經戲劇性轉折後重新出任輝達（NVIDIA）執行長，帶動股市大幅上漲。輝達股價當天暴漲31.5%，市值增加近1兆美元，但今天盤前下跌4.4%。

標準普爾500指數與那斯達克指數昨天雙雙創下去年4月以來最大單日漲幅。

投資公司AJ Bell投資總監穆德（Russ Mould）表示：「這證明輝達在人工智慧（AI）發展中居於核心地位，不僅因為輝達擁有最尖端的晶片，也因為它向客戶與供應商提供資金。」

然而，半導體類股今天預計回吐部分漲幅。美光科技（Micron Technology）、超微（Advanced MicroDevices）與美滿電子科技（Marvell Technology）在盤前下滑3.3%至4.3%不等。

昨天大漲的新興雲端服務（NeoCloud）企業與資料中心公司，今天盤前也面臨賣壓；CoreWeave下滑5.4%，IREN跌逾4%，Nebius也下跌4.3%。

美東時間清晨5時26分，小道瓊期貨微跌71點或0.14%，小標普期貨下跌33.5點或0.46%，小那斯達克期貨也下滑298點或1.11%。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）昨天說，通膨持續居高不下仍指向緊縮的貨幣政策，為決策官員近期的謹慎呼籲再添一筆。他補充，未來若進一步升息，升息步調將取決於接下來公布的經濟數據。

預計明天公布的美國個人消費支出物價指數（PCE），將是聯邦公開市場委員會（FOMC）今年最後一場會議前宣布的最後一項重大數據，將成市場關鍵考驗。