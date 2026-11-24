馬來西亞加快推動智慧製造，目標是到2030年打造3000座智慧工廠。台馬產業界代表今天在一場研討會指出，將人工智慧（AI）及自動化技術導入產線，並同步調整人機分工、加強供應鏈合作，是推動智慧製造的關鍵。

安侯建業（KPMG）台灣所與馬來西亞所今天在雪蘭莪州八打靈再也（Petaling Jaya）舉辦「人機協同時代 馬來西亞智慧製造布局」研討會，探討智慧製造、人才轉型、投資環境及跨境稅務等議題。

與會的大馬業者指出，智慧製造並非單純以機器取代人力，人機協同也是製造業轉型的重要方向之一。透過人工智慧、自動化設備及數位技術，機器可負責重複性、高精密度的生產作業，人力則著重於製程改善、異常判斷及決策管理，有助在提升生產效率與產品品質的同時，降低對勞力密集生產模式的依賴。

駐馬代表連玉蘋表示，台馬經貿與投資關係正處於重要發展階段，雙邊產業合作已從傳統製造逐步延伸至半導體、先進封裝、AI及智慧製造等高附加價值領域。

她指出，面對全球供應鏈重組，台灣科技實力結合馬來西亞製造與區域優勢，具高度互補潛力。

國策顧問林凱民從在地台商角度說，台灣在半導體、電子製造、精密機械及科技應用方面具備技術優勢，馬來西亞則有製造業基礎、人才資源及東協市場優勢。

他期盼台商與大馬業者在既有貿易及投資往來的基礎上，進一步深化技術交流、人才培育與供應鏈整合，並共同推動創新。

KPMG台灣所專業策略長趙敏如指出，面對人力成本上升與產業競爭加劇，馬來西亞製造業正加速由勞力密集走向智慧化與自動化。轉型也提高企業的資金需求，業者除了提升生產效率，也須尋求支應後續成長的資金。

她認為，台灣資本市場具備高流動性、多元板塊及完整的產業聚落等特色，其中，創新板塊聚焦AI、智慧製造等前瞻產業，著重企業的成長潛力與關鍵技術。對具成長潛力的馬來西亞企業而言，台灣資本市場可成為支持擴產、研發及國際布局的另一項選擇，進一步串聯台灣資本優勢與馬來西亞製造能量。

在政策方面，馬來西亞2018年推出「國家工業4.0政策」（Industry4WRD），推動製造業及相關服務業數位轉型，2023年公布「2030年新工業大藍圖」（NIMP2030），進一步加速自動化、AI、物聯網及機器人等技術應用。