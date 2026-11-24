美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）將不到2週前因婚外情風波辭職的前執行長黃仁勳復職，激勵美國股市在科技股引領下大漲，亞洲股市今天跟進，以台股飆漲近9%為首。

法新社報導，AI產業推動科技革命及全球經濟繁榮，而黃仁勳在業界扮演排解難題及提供遠見的角色，被外界視為攸關輝達未來及AI建設的重要人物。

不過，AI概念股先前已因獲利能力及巨額投資等疑慮承受賣壓，黃仁勳12日辭職的消息再帶來震撼，令類股大受打擊。

黃仁勳遭英美媒體披露有婚外情，對象之一是輝達客戶、新加坡公司Megaspeed的前高層主管黃樂（AliceHuang）。這家公司因疑似協助中國企業取得輝達最高階晶片，而遭到美國等多方調查。

輝達董事會昨天在美股開盤後不久宣布黃仁勳復職消息，立刻點燃股市漲勢。輝達股價收盤狂飆31.5%，市值暴增9000多億美元。

其他美國科技業巨擘股票也爆出亟需的買氣，終場那斯達克指數大漲逾6%、標普500指數揚升4.7%，道瓊工業指數上漲3%。

亞洲股市今天也應聲擺脫昨天疲軟走勢，終場普遍樂觀勁揚。其中台北股市在台積電和聯發科皆大漲近10%拉抬下，收盤創下史上最大漲點3310.46點。

首爾股市也在權值股SK海力士（SK Hynix）和三星（Samsung）跳升加持下，收盤上漲6.3%。東京股市則收高3.9%，其中愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創（Tokyo Electron）和鎧俠（Kioxia）分別大漲12.5%、7.7%和10%。

上海股市收盤上揚0.3%，雪梨、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也都收高。

不過，香港股市收跌0.7%，反映中國科技企業股價未能受惠全球漲勢。

儘管美國總統川普（Donald Trump）表示，黃仁勳是在他直接聯繫輝達董事會後復職；但分析師提醒，這不意味相關調查就此結束，AI類股過去6個月籠罩的不確定性也未消除。輝達仍受到美國聯邦調查局（FBI）及美國國會的調查。