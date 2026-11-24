根據23日遞交給德州審計長辦公室的一份文件，台積電子公司TSMC Arizona Corporation向德州官員表示，能否獲得房地產稅收減免，將是決定是否要在該州布拉索斯郡（Brazos）砸226億美元蓋晶圓廠的決定因素。

這份文件中提到，該子公司總部所在的亞利桑那州，依然是這次設廠的競爭地點之一。

擬在布拉索斯郡建的廠區占地超過3,200英畝，將包含一座或多座晶圓廠及相關支援設施。該廠將採用2奈米或更先進的製程，專門生產用於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）和行動裝置的晶片，預計2031年啟用。

該公司是依據德州的就業、能源、技術與創新（JETI）計畫，向德州審計長辦公室提出申請。

這家全球最大晶圓代工龍頭指出，在亞利桑那州擴廠（台積電自2024年底起已在當地營運一座半導體廠）可能會帶來「特定營運和經濟上的優勢」。因此，德州政府是否批准這項減稅措施，將決定台積電是否要在德州推動設廠計畫。

根據文件預估，這座新廠在未來40年將直接創造至少2,099個就業機會。