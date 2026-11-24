輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回歸，南韓股市今天大幅反彈，證券業界認為，這為AI投資生態系統恢復信心創造契機，不過AI產業的結構性疑慮尚未消除，目前判斷市場是否全面復甦仍為時過早。

根據韓聯社報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天大漲6.32%，收在5006.03點，重返5000點關卡。這次強勁漲勢的主要背景是昨晚受黃仁勳回歸輝達消息帶動，紐約股市大幅上漲。

南韓證券業界認為，黃仁勳回歸有望促進整體AI產業信心恢復。元大證券（南韓）分析指出，黃仁勳的缺席並非僅造成經營領導層出現空缺的不確定性，也為新興雲端（Neocloud）業者的金融合約及客戶企業的投資協商帶來不確定性，「他的回歸有望緩解這些不確定性。」

大信證券研究員李京敏（音譯）也表示，AI及半導體類股暴跌並非因為業績或產業景氣，是因領導層出現空缺，這段期間市場一直無法得知，究竟要由誰負責產品發展藍圖及規模達數千億美元的供應與投資承諾，「得不到答案的不安，最終導致投資人並非基於判斷，而是機械式地拋售股票」。

不過多數觀點仍認為，此次大幅反彈能否轉為持續性漲勢，仍是未知數。有進投資證券研究員許宰煥（音譯）指出，「恰巧黃仁勳是在半導體及AI生態系統面臨AI發展放緩或崩潰的十字路口時回歸，對AI產業崩潰的疑慮將有所緩解，但半導體類股要重返高點，恐怕還需要時間」。

報導提及，除了針對黃仁勳個人的調查及美國政府對出口管制的監管仍持續進行，資料中心建設受到的限制，以及對AI企業投資獲利能力的疑慮也仍存在。就南韓股市而言，除了黃仁勳回歸，外資動向能否好轉，也被視為決定股市能否持續反彈的關鍵變數。