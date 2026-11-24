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馬來西亞防規避出口管制 籲資料中心勿服務美國列名企業
馬來西亞投資、貿易及工業部（MITI）今天發布聲明表示，馬來西亞投資發展局（MIDA）將通知資料中心營運業者，呼籲業者勿為近期被美國列入出口管制貿易名單的7家企業提供代管服務、出租空間或提供其他服務。
自由今日大馬（Free Malaysia Today）等媒體報導，美國商務部工業暨安全局（BIS）將7家企業新增列入出口管制實體清單，其中MSFusion Sdn Bhd、PTMegaspeed International及Speedmatrix Sdn Bhd列在馬來西亞名下，其餘4家分別列於新加坡及泰國。
不過，大馬投貿部今天發布聲明指出，美方列在馬來西亞名下的3家企業中，Speedmatrix Sdn Bhd及MSFusion Sdn Bhd為大馬境內企業，Speedmatrix SdnBhd是在新加坡註冊成立的Megaspeed International Pte.Ltd.的全資子公司。
投貿部另引述馬來西亞投資發展局的紀錄指出，PTMegaspeed International並非馬來西亞境內的公司，也未在當地經營或承租資料中心。
投貿部表示，投資發展局將向馬來西亞所有資料中心營運業者發出通知，告知美方列名情形，並建議業者勿向這7家企業提供代管服務、出租空間或提供其他服務。
投貿部強調，馬來西亞將持續維護安全、透明且以規則為基礎的貿易環境，防止馬來西亞被用作規避出口管制的管道，並將對經查證違法者採取行動。
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