隨著黃仁勳重返輝達執行長職位，為美股乃至台韓日本股市注入強心針，讓近期遭受重創的AI類股一掃陰霾。然而，這波強彈漲勢究竟只是「死貓反彈」，或持續性多頭行情開端？市場認為，短期而言一切安好，但AI整個生態系或輝達本身的問題並未消失，長期的投資疑慮依然存在。

黃仁勳復職消除了輝達的不確定因素，也讓投資人相信輝達將繼續扮演AI建設熱潮中最重要的資金支柱。Clocktower Research首席總體策略師沃勒斯坦形容這是「輝達賣權」（Nvidia put），指出這股力量應足以推動股市進一步上漲，甚至再度引發一波「V型反彈」，讓主要指數重返新高。

但沃勒斯坦說，股市能否持續走強的一大變數，是聯準會接下來是否會強硬升息、美元續強，進而抽走市場不可或缺的流動性。

黃仁勳雖回歸 但AI投資疑慮難消

此外，黃仁勳回歸，並未解決先前已經困擾市場的AI投資核心問題。投資人仍質疑巨額AI支出能否持續、相關投資如何融資，以及最終能否產生足夠回報。民主黨本月稍早在美國期中選舉大勝後，美國資料中心建設面臨更嚴格政治審查的擔憂也日益加劇。

Bokeh Capital Partners分析師佛瑞斯特就說，「即使在黃仁勳風波及相關事件發生之前，AI概念股交易熱度就已逐漸降溫，投資人開始質疑AI長期獲利的能力」。

佛瑞斯特表示：「大型語言模型真有那麼賺錢嗎？目前我們還不知道。尖端AI實驗室願意投入多少資金？又願意持續投入多久？這些都是目前仍沒有答案的問題。」

Ocean Park資產管理公司投資長奧賓表示：「這輪釋然性反彈結束後，很可能再次出現更大的賣壓。黃仁勳的回歸並沒有回答投資者一直在思考的那些重大問題。」

華爾街日報點出，輝達與整個AI生態系仍面臨嚴峻挑戰，包括以下幾點：

一、公司治理問題。美國總統川普是否成了輝達董事會的影子董事長嗎？黃仁勳的權勢已大到無人能將他解僱？ 二、資本支出。投資者已厭倦資料中心無休止的新增融資需求，而這些數據中心對輝達的成長至關重要。儘管輝達能在一段時間內為客戶購買自家晶片提供融資，但要讓外部投資者提供資料中心所需的數兆美元資金，就必須讓他們保持信心。 三、競爭。輝達面臨其他晶片供應商的激烈競爭，包括AMD、博通、Alphabet，甚至亞馬遜，這代表輝達利潤率最終將下降。 四、國會。美國兩黨對中國鷹派的人士很可能繼續推動對輝達和黃仁勳的調查。若發現不法，輝達就再也無法將責任推給「前執行長」。