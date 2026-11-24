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黃仁勳重磅回歸！亞股普天同慶 日股飆逾2200點、韓股大漲6%
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳重磅回歸後，華爾街股市大漲，激勵日本與南韓股市今天收盤勁揚。
日股基準日經225指數上揚2207.98點或3.91%，收58644.63點。
東證股價指數上漲90.66點或2.47%，收3764.88點。
在南韓記憶體雙雄三星電子（SamsungElectronics）、SK海力士（SK Hynix）強勢領漲下，南韓綜合股價指數（KOSPI）大幅反彈，漲幅超過6%。
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