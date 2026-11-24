晶片大廠Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳(Jensen Huang)近日因婚外情風波去職又火速復職，引發全球股市劇烈震盪。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)對此提出警告，抨擊當前經濟體系竟讓單一超級富豪的私德問題左右全美勞工的退休儲蓄，並直言美股對人工智慧(AI)類股的過度依賴，已讓系統性風險遠遠擴散至矽谷之外。

2026-11-24 14:14