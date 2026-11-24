新加坡當局將今年經濟成長預測上調至約6%，高於去年的5%。專家指出，這波成長關鍵推手是全球對AI的強勁需求，推升電子產品和精密工程產業的產出，並帶動批發貿易等相關領域。

新加坡能源貿易及工業部（METI）今天發布新聞資料，將今年國內生產毛額（GDP）成長預測由4.5%至5.5%上調至約6%，明年成長預測為2.5%至4.5%。

能源貿工部指出，今年第三季新加坡經濟成長率年增6.1%，較前一季的6.4%增幅放緩；經季節性調整後第三季經濟季增1.5%，較第二季1.8%成長幅度有所趨緩。今年前三季，新加坡GDP年增率達6.2%。

熟悉東南亞產業議題的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，這波成長關鍵推手是全球對人工智慧（AI）的強勁需求，不僅推升了電子產品和精密工程產業的產出，也帶動了相關機械、設備和工業用品的採購與流通。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

新加坡政府8月曾上修2026年GDP年增率預測為4.5%至5.5%。當時當局已指出，這反映出新加坡上半年經濟表現優於預期，以及全球AI投資熱潮持續，帶動今年下半年的經濟前景改善。

談及明年預測，能源貿易及工業部在最新的經濟調查報告中指出，中東石油供應預計逐步恢復，有望緩解全球能源價格上漲壓力。明年製造業中的電子與精密工程業，以及批發貿易業中的機械、設備及零組件供應領域仍將受到全球AI相關需求的持續支撐，但擴張步調預計可能從今年高檔趨緩。

報告提及，在飛機維修保養與翻修（MRO）訂單持續強勁的情況下，航太領域進行中的多年期產能擴張，可能將推動運輸工程業成長。

2025年台灣對新加坡出口中，AI、半導體及相關零組件約占85%；新加坡對台出口中，相關產品亦約占80%。2025年台星貨品貿易總額達新幣1703億元（約新台幣4.24兆元），年增46%，台灣首度超越中國及馬來西亞，成為新加坡最大貿易夥伴。