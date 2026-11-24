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美股暴漲反而要小心？歷史數據顯示：單日大漲常見於熊市
美股周一大幅反彈，許多飽受打擊的多頭以為修正已經結束。但歷史數據顯示，股市單日大漲恰恰是熊市的典型特徵。
財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）檢視那斯達克綜合指數自1971年創立以來的表現發現，單日大漲超過7%的交易日裡，76.5%發生在熊市；單日漲幅超過5%的，也有66%落在熊市。而熊市僅占全部交易日的24%。
他指出，標普500指數也呈現類似模式。
這與投資人情緒有關。熊市常常沿著「希望之坡」下滑：投資人期望跌勢結束，遇漲就搶進追買，反而推高單日漲幅。
相較之下，牛市常伴隨「憂慮之牆」，投資人會對大漲抱持懷疑，反而限制了漲幅。
赫伯特提醒，樂觀的投資人也許是對的，牛市可能已經展開下一波漲勢。但要證明這一點，還需要比周一大漲更有力的證據。
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