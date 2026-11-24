美國商務部周一將輝達（NVIDIA）風暴核心業者Megaspeed、阿里巴巴旗下新加坡子公司等七家企業列入貿易黑名單，限制取得先進AI晶片。決定公布前幾小時，黃仁勳才在川普支持下回任輝達執行長，但晶片流向大陸的調查及國會究責並未停歇。

新列入「實體清單」的企業分布於新加坡、馬來西亞及泰國。美國商務部官員說，七家均與Megaspeed有關，包括阿里巴巴旗下新加坡子公司Apex Enterprise Solutions，以及Megaspeed旗下馬來西亞子公司Speedmatrix。這些企業今後若要購買受美國出口管制的產品，須先取得美國商務部許可，但申請很可能不獲批准。

商務部工業暨安全局（BIS）說，這些企業涉及或可能涉及將先進運算產品轉供未經授權用途或使用者，風險重大。

Megaspeed自2024年起即遭美方調查，疑將輝達AI晶片轉運至大陸。黃仁勳與其前高層黃樂的婚外情本月曝光後，案件更加受到關注。美國當局懷疑黃樂替大陸從事間諜活動，大陸則稱指控毫無根據。Megaspeed先前否認違法，並說黃樂已於2025年8月離職。

金融時報報導，Megaspeed藉與阿里巴巴的關係，取得輝達官方雲端合作夥伴資格。Apex於2024年透過Speedmatrix向Megaspeed提供貸款，Speedmatrix並以全部事業作為擔保。

阿里巴巴反駁，Apex從未轉運受美國出口限制的先進運算晶片，列入清單是錯誤決定，將循一切法律途徑維護權益與聲譽。

美國司法部及商務部上周透露，商務部2025年5月曾向輝達索取Megaspeed銷售紀錄；輝達去年6月已將Megaspeed列入內部禁售名單，負責執行晶片出口管制的BIS卻一直未將這家業者列入黑名單。

財政部長貝森特公開質疑商務部處理方式。共和黨參議員芮基茲周一也說，商務部仍須向國會解釋為何拖了這麼久。眾院民主黨議員另已調查，輝達是否曾影響商務部辦案。

過去這類管制通常會加註，即使產品在美國境外製造，只要含有美國技術，也受出口禁令限制。這次卻未附上這項註記，有人質疑新規是否足以阻止這些企業購買AI晶片。BIS反駁，現行規定已有管轄依據，即使晶片在美國境外生產，也不得違法出口給Megaspeed。

新加坡總理黃循財周二說，將繼續調查Megaspeed。美國商務部上周也已收緊晶片出口及遠端存取管制，國會兩黨則推動進一步限制大陸取得AI晶片與半導體設備的法案。