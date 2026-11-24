新加坡的資料中心業者Megaspeed涉晶片採購爭議，美方將Megaspeed列入貿易黑名單。新加坡總理黃循財今天說，「不希望企業利用與濫用這裡成為規避美國出口管制的管道，此案正專注於Megaspeed是否可能違反任何新加坡法律」。

黃循財本週訪問澳洲，他今天在一場記者會上被問及新加坡的資料中心業者Megaspeed傳涉晶片採購爭議議題。黃循財回應，新加坡不希望被企業利用與濫用成為規避美國出口管制的管道。同時不希望企業違反新加坡的法律，如果有企業被抓到違法，新加坡會採取非常堅定的執法行動。

新加坡內政部12日發聲明指出，新加坡警察部隊與海關於2025年對Megaspeed等多家公司及其主要負責人展開調查，調查內容涉及伺服器採購過程不實申報及其他相關違法行為。黃樂（Alice Huang）曾擔任Megaspeed公司實際控制人之一，因此也被列為相關調查對象。

當局當時認為，現有證據不足以證明黃樂涉及Megaspeed遭調查的不實申報相關罪行。不過，當局認定她在調查過程中明知資訊不實仍提供給警方，因此禁止她再度入境。黃樂已於今年初離開新加坡。聲明也指出，黃樂並非常駐新加坡，受調查的原因也與間諜活動無關。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）報導，黃循財表示，美方理解星方做法，就Megaspeed而言，他們向輝達購買的晶片甚至沒有進入新加坡，這些晶片經過新加坡轉運至其他國家，顯然新加坡無法調查這些第三國發生的所有事情，「所以我們確實需要美方提供更多資訊，而且我們正持續與美國當局進行討論」。

黃循財表示，針對Megaspeed的這些調查，美方仍在進行中，新加坡則專注於Megaspeed是否可能違反了任何新加坡法律。

綜合法新社和路透社報導，美國商務部在「聯邦公報」（Federal Register）發布的公告指出，Megaspeed及它位在馬來西亞、新加坡與泰國的關係企業，因從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動，被列入商務部「實體清單」（Entity List）。

根據美國公布的列管措施，Megaspeed未經美國政府許可，不得採購AI晶片及其他先進技術，但其公司被指傳出有可能將高階晶片及運算能力轉供中國而引發關注。