在黃仁勳閃辭到復職的短短11天內，輝達財務長柯蕾絲臨危受命接下臨時執行長職位。輝達董事會周一正式宣布黃仁勳復任執行長，同時也宣布柯蕾絲將繼續擔任財務長。

輝達董事長瓊斯（Harvey C. Jones）在聲明中宣布恢復黃仁勳職務最符合股東和客戶等各方最佳利益後，表示「我們也非常感謝柯蕾絲，她在持續履行輝達財務長職責之餘，兼任臨時執行長期間表現卓越。」

黃仁勳也在新聞稿中表示，對於柯蕾絲和高階主管團隊在這段期間領導輝達，他深表「感謝」。

代理期間股價創金融海嘯最慘 昔日「驚慌小鹿」評價再被翻出

儘管有消息傳出，柯蕾絲是在最後一刻才得知董事會已在川普施壓下，讓黃仁勳復職。不過，向美國證管會（SEC）提交的文件顯示，申報黃仁勳復職的文件是由柯蕾絲本人親自簽署，證實她事前已知悉安排。

外界對柯蕾絲各有評價。不少人並不看好她出任輝達代理執行長，上周，隨著AI類股大幅下挫，輝達股價寫下2008年金融海嘯以來最慘單周表現。

The Futurum Group執行長丹紐曼表示：「她終究不是黃仁勳。我認為，她必須大幅強化身邊的管理團隊，因為黃仁勳是一位具有遠見、以產品與技術為核心的執行長，他根本就是整家公司的核心。他就是公司的全部身分象徵。」

黃仁勳離開公司後的一周內，華爾街日報報導指出，黃仁勳曾在今年8月一場內部會議中貶低柯蕾絲，形容她就像一隻「被車燈照得不知所措的小鹿」，意指她面對突發狀況時顯得不知所措。黃仁勳認為她偏向「只會做報表的財務長」，未能協助推動策略與決策。

以嫻熟的應對能力處理這場棘手危機

不過，CNBC訪問的一名前輝達員工表示，柯蕾絲在處理這場棘手危機時，展現了「嫻熟的應對能力與優雅風範」。他表示，柯蕾絲有助於安定業界情緒，外界不應如此「急於下定論」。

他說：「我認為她是一位非常出色的財務長，也相信黃仁勳對她有高度信心。我希望她能繼續留任。我不認為黃仁勳回來後，她的地位會岌岌可危。」

黃仁勳辭職幾天後，輝達首次舉行財報電話會議時，柯蕾絲試圖安撫投資人，將公司2028會計年度營收成長預測從70%上調至約75%。她透露公司一切「照常運作」，也表明客戶仍然支持輝達。

接著，她在輝達失去黃仁勳後的首場全體員工大會，同樣展現樂觀態度，告訴員工應該「繼續向前邁進」，並提及加薪事宜。

老闆該用什麼樣的「二把手」？柯蕾絲完美示範

聚焦AI社群的專欄作者庫瑪拉（Ash Kumra）撰文表示，企業家應該從柯蕾絲如何應付輝達這場為期11天的戲劇性轉折，學習到應該在自己的企業里遜找甚麼樣的「二把手」。

庫瑪拉說，柯蕾絲一方面迅速安撫客戶、供應商及合作夥伴，強調各方仍全力支持輝達，另一方面透過亮眼的財報表現與樂觀的營收展望，讓華爾街的注意力重新回到公司營運，而非高層人事風波。面對員工要求黃仁勳回歸的壓力，她也努力穩定內部士氣，甚至提前安排員工年度薪酬檢討。

庫瑪拉說，在柯蕾絲承受全公司員工的壓力六天後，董事會與美國政府高層及產業領袖進行磋商，最後竟然推翻原先決定，讓黃仁勳重新回任。許多主管如果遭到這樣的對待，恐怕早已失去冷靜。心胸狹窄的領導者可能會向商業媒體放話，發表充滿怨氣的言論，或是為了維護自尊而賭氣辭職。

但柯蕾絲吞下了這場政策急轉彎帶來的衝擊，繼續留在自己的財務長崗位上。她明白，自己的工作從來不是贏得辦公室裡的人氣競賽，而是在董事會做出最終決定之前，守護輝達的企業文化與發展動能。

庫瑪拉說，柯蕾絲的力量來自十多年來穩健、可靠的工作表現，而非突然發動的權力爭奪。因此，她能在11月12日接下指揮權，並在11月23日毫不遲疑地交還權力，整個過程沒有絲毫混亂，是低調、不以自我為中心、並專業可靠的管理人才，讓公司得以繼續存在。

根據CNBC報導，現年59歲的柯蕾絲目前直接及間接持有約477.5萬股輝達股票，以周一收盤價計算，身價約7.78億美元。她是在2013年9月開始擔任輝達財務長，此前曾任職於思科、微軟及德儀。