聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在巴貝多一場人工智慧（AI）會議上致詞時，呼籲世界各國採行一套機制，以降低人工智慧帶來的風險。

法新社報導，在古特瑞斯執掌聯合國的任期進入尾聲之際，他日益頻繁地強調必須採取AI安全措施，以避免「殺手機器人」在未來成真。

他說：「今日，我呼籲各會員國協調努力，在未來一年內制定具全球包容性、以原則為基礎的AI風險管理多邊架構，並以獨立與可信的監督機制作後盾。」

隨著美國與中國這兩大AI強權競相爭取在研發突破上搶占優勢，對AI實施國際監管看來無異於一場空想。

儘管如此，古特瑞斯表示，各國可先就共同的安全措施、測試機制及對獨立監督的基本要求達成共識，作為起點。

今年9月，Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（ElonMusk）皆呼籲放緩AI開發腳步。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等人則希望全速推進。

在AI發展速度最快的美國，監管機構不太可能出手干預。美國總統川普9月邀集一群美國科技業高階主管，他們同意將遵守一套關於AI安全的自願性行為準則。

古特瑞斯今天在橋鎮AI安全特別峰會（BridgetownSpecial Summit On AI Safety）上表示：「當人們檢視其他不同的全球治理機構時…它們反映的是1945年的世界現況。」

他回答法新社提問時表示：「顯然，這些機構必須改革，才能適應當今世界的現實。這適用於聯合國，也適用於國際金融架構，更適用於世界貿易體系。」

古特瑞斯表示，他將建議預定新年上任但尚未選出的繼任者，必須妥善地管控AI，才能讓「人類繼續掌控我們的世界」。