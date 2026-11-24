受惠人工智慧（AI）伺服器及網通設備需求強勁，慧與（HPE）上季營收大增五成，創史上最大單季成長，還調高全年財測。但本季營收展望不及市場最高預期，股價周一大漲17.4%後，盤後轉跌。

慧與公布，10月止的會計年度第4季營收達145.5億美元，高於FactSet調查分析師預估的144.7億美元；調整後每股盈餘由去年同期的0.62美元增至1.43美元，也優於預估的1.28美元。

雲端和AI事業營收大增近69%至113億美元，網通事業營收成長12%至31億美元，也受惠於去年收購瞻博網路（Juniper Networks）。整體訂單成長90%，其中網通訂單增加56%，顯示需求仍然強勁。

慧與預估，明年1月止的本季營收為140億至146億美元，年增51%至57%；調整後每股盈餘為1.30至1.40美元。營收區間上端略低於市場最高預估的147億美元。

慧與也將2027會計年度營收成長預測，由13%至17%調高至27%至35%，相當於594億至631億美元；調整後每股盈餘預估調高至5.05至5.35美元。董事會另批准增加50億美元股票買回額度，加計先前剩餘額度，合計約73億美元。

執行長奈利（Antonio Neri）說，除了搭載輝達晶片的AI伺服器，採用超微晶片、搭配旗下瞻博網通晶片的機種，營收也在增加。他並說，慧與對記憶體等關鍵零組件的供應及成本掌握度提高，也已採取調價措施，將成本上漲轉嫁給市場。

黃仁勳意外回任輝達執行長，帶動AI類股周一全面反彈，慧與收漲17.4%，報48.31美元，但財報公布後盤後轉跌。投資人對成長的期待已高，零組件漲價及供應短缺對交貨與獲利的影響，仍是關注重點。