輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳11月12日卸下執行長職務，11天後在董事會一致同意下復職。他帶領輝達超過30年，該公司市值從1999年上市時的10億美元，增至2026年的逾4兆美元。婚外情風暴曝光後，輝達市值一度蒸發逾6,000億美元，美股也重挫。

以下是事件時間軸。

2023年3月

Megaspeed從中國大型遊戲公司7Road Holdings分拆出來。根據彭博報導，當時Megaspeed由黃樂的關係企業Huang Le Ltd控制。

2023年11月

Megaspeed成為輝達雲端合作夥伴，取得優先使用先進AI晶片的資格。Huang Le Ltd已將持股賣給新加坡空殼公司Swiftdata。幾周前，美國總統拜登簽署了限制對中國AI產業投資的行政命令。

2024年6月

黃仁勳與黃樂在台北一家酒吧碰面，當時多名AI產業高層也在場。華爾街日報報導，牽線者是黃樂的丈夫康偉，兩人曾合作多項生意。

2024至2025年

Megaspeed接收約200批輝達AI晶片。紐約時報報導，這家公司再將晶片運算能力出租給大型企業，包括中國的騰訊與阿里巴巴。

2024年9月

美國商務部開始調查Megaspeed。紐約時報報導，調查焦點是Megaspeed是否將輝達晶片轉供中國企業，可能違反先進AI晶片出口限制。

2025年1月

黃仁勳與川普首度會面。川普就任總統數周後，黃仁勳前往拜訪。

2025年4月

黃仁勳出席海湖莊園捐款晚宴，每人入場費100萬美元。當時川普短暫暫停對輝達晶片銷中設限，但相關限制不久後仍上路。

2025年5月

黃仁勳與黃樂再度同場，兩人出席台灣一場產業會議。紐約時報另報導，黃樂兩個月前曾到訪輝達位於加州聖塔克拉拉的總部。

2025年10月

紐約時報報導，情報官員曾告訴川普，黃仁勳與黃樂交往，並指黃樂是中國間諜。報導稱川普當時沒有採取行動。川普後來表示，不記得曾聽取相關簡報。

2025年12月

川普批准輝達向中國銷售非最先進晶片，部分銷售收入將交給美國政府。

2026年5月

紐約時報報導，國務卿盧比歐根據對黃樂的電子監控資料起草備忘錄，內容警示黃仁勳與一名涉嫌替中國從事間諜活動的人士關係密切。川普之後仍邀黃仁勳同行訪問中國。

2026年10月

紐約時報報導，黃仁勳可能遭中國間諜鎖定。輝達發言人里佐當時表示，黃仁勳與黃樂的關係沒有不尋常之處。

11月8日

黃仁勳致信員工，承認婚外情、向家人道歉，並重申對公司的承諾。輝達董事會表示正在調查，但沒有理由相信國安或公司機密遭到洩漏。矽谷多名領袖公開力挺黃仁勳，當時看起來他仍可能保住職位。

11月9日

川普稱相信黃仁勳不知道黃樂是間諜。川普表示，聯邦調查局正在調查黃仁勳，但他認為黃仁勳會沒事。他說，曾問黃仁勳是否知道黃樂是間諜，黃仁勳回答不知道，川普表示相信他。

11月10日

加州散戶投資人基斯滕馬赫對輝達與黃仁勳提起告訴，指控輝達誤導投資人，未揭露黃仁勳的婚外情及相關國安疑慮，並稱這些疑慮可能威脅公司前景。

11月11日

紐約時報報導，黃仁勳也涉嫌與輝達醫療事業副總裁有婚外情。華爾街日報隨後報導，輝達董事會正準備撤換他。

11月12日

黃仁勳卸任執行長，結束自1993年共同創立輝達以來、長達33年的領導任期。董事會開始尋找新執行長，財務長柯蕾絲出任臨時執行長。

11月17日

輝達董事長瓊斯在公布財報時表示，公司「無意讓黃仁勳復職」。輝達同日公布上季營收1,158.4億美元，年增一倍，優於市場預期。

11月22日

美國財長貝森特接受CBS訪問時表示，他原本主張輝達新執行長應該找外部人選，但黃仁勳「現在已經是外部人了」。川普同日也再次公開喊話，呼籲董事會讓黃仁勳回鍋。

11月23日

輝達董事會一致同意讓黃仁勳回任執行長。消息公布後，輝達股價大漲33%，市值增加逾1兆美元。川普宣稱自己參與促成黃仁勳復職的協商，美國政府沒有證據顯示黃仁勳涉及違法行為。