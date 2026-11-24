美國多家大型與中型銀行正積極強化對自家人工智慧（AI）代理人的管制，以防止其失控。

路透社報導，這些加強管控措施是因先前資安事件引起。OpenAI模型在7月測試期間，自行繞過與網際網路隔離的管控，利用軟體漏洞存取外部系統，獲得像是OpenAI本身、Hugging Face，以及其他組織的系統權限。

這起資安事件發生後，多家美國銀行成立團隊檢視系統安全，特別是限制內部AI代理人可存取範圍。例如將它們與關鍵系統隔離，提升發現及阻止有害活動的能力。

消息人士表示，銀行限制代理人持續運作的時間，將密碼與紀錄置於其不可觸及範圍。這些機構也制定備援計畫，以便在必須關閉代理人時維持營運。

美國銀行業先前已封鎖第三方AI代理人在帳戶內的運作與交易，同時也嚴格規範自行開發的內部代理人之運作方式。

銀行也將AI代理人與其他技術分開，限制其存取範圍，並將它納入現有身分與存取管理。此外，還限制授予代理人的憑證、限定其獲授權執行的活動與系統，將測試環境與日常業務所用的系統隔離。

美國所有大型銀行都在財富管理、支付、交易及其他業務部署代理式AI。這種代理人與傳統軟體不同，它能自主決定且運用工具，並與多個系統互動以完成任務。

多位消息人士指出，作為加強管控的一環，銀行對待AI代理人的方式愈來愈像對待員工：明訂其憑證、權限與限制。此外，銀行也將密碼、活動紀錄和關鍵安全管控與代理人隔開，防止代理人竄改其行動紀錄。

其中一名消息人士說，這類紀錄可讓調查人員重建資安事件經過，確認哪些資料或系統受到影響。

銀行也正研究如何設置「終止開關」，以便將故障或遭入侵的代理人與其他系統隔離，並找出它們所建立的任何程序。

不過關閉代理人可能擾亂銀行正常營運。原本由AI處理的龐大業務，像是貸款、詐欺偵測與金融犯罪查核等功能將立即中斷，備援系統的設置因此至關重要。

美國通貨監理局（Office of the Comptroller of theCurrency）前官員拉赫加（Naresh Raheja）表示：「銀行更加重視部署AI代理人後的監控與風險。」「代理人部署後，恐出現在測試與驗證階段未曾發現的行為，這與傳統模型並不相同。」

消息人士表示，光靠明文指示，可能無法防止AI代理人採取不當行動。

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在第3季財報電話會議中說：「我們不會隨便讓外部代理人進入公司內部，因為這對客戶與摩根大通而言，風險實在過於巨大。」