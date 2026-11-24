巴西幣雷亞爾（Real）今天一度貶破1美元兌6雷亞爾的關卡，創下2025年4月以來的低點。媒體分析指出，市場對政府財政改革力度存疑，加上美國高利率環境推升美元資產吸引力，形成內外因素交織的「完美風暴」，金融市場承受壓力。

根據BBC巴西新聞網等媒體報導，自10月底巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）成功連任後，巴西幣兌美元累計貶值逾16%，在主要新興市場貨幣中表現疲弱。投資人擔憂巴西公共支出與債務持續攀升，而政府目前提出的財政調整方案，仍不足以穩定中長期財政前景。

巴西國會正在審議由規劃暨預算部長莫瑞提（Bruno Moretti）提出的財政調整法案，預估可為政府節省430億至540億雷亞爾預算。不過，多名經濟學家認為，方案主要著眼於短期收支平衡，對退休金、社會福利等結構性支出改革著墨有限，因此無法完全消除市場疑慮。

巴西財政部長杜里甘（Dario Durigan）向市場喊話表示，財政整頓是降低利率的必要條件，政府未來仍需推出進一步改革措施。他強調，巴西目前Selic基準利率13.75%並不理想，必須透過財政紀律來創造較「文明」的利率環境，同時重申政府無意調整現行3%的通膨目標。

然而，市場關注的不僅是財政方案本身。G1新聞網政治評論指出，即使法案順利過關，若魯拉遲未提出更具力度的財政管控措施，巴西幣匯率可能持續低迷。分析人士警告，若資金外流加速，美元恐再度突破6雷亞爾，進一步推升通膨並抑制經濟成長。

外部環境同樣不利。BBC指出，美國聯準會（Fed）可能在較長時間內維持高利率，使資金流向美元資產；同時，巴西主要出口商品如石油及鐵礦砂價格走弱，也減少外匯流入。全球市場風險趨避情緒升高，更進一步打擊包括巴西在內的新興市場貨幣。

巴西中央銀行近期已透過美元標售等方式進場干預匯市，但分析普遍認為，這類措施只能緩和短期波動，無法改變市場對財政與債務前景的根本疑慮。未來巴西幣走勢仍將取決於政府能否重建財政可信度，以及美國利率政策的後續發展。