在黃仁勳重返輝達的樂觀情緒帶動下，亞洲股市今天（24日）走高，韓股一開盤就飆漲6%，全球股市掀起一波反彈，美股更創下2025年4月以來最佳單日表現。

MSCI亞太區股票指數上漲1.8%，此前該指數連續八個交易日下跌，幾乎跌入熊市。

南韓股市領漲，Kospi指數漲幅一度高達6.3%。

兩大記憶體巨擘大漲，三星電子大漲6.8%，稍早一度狂飆9%；SK海力士也大漲8%，盤中漲幅一度飆上13%，創 8 月以來最大漲幅。根據彭博彙整的數據，輝達占SK海力士營收的 27%。

日本股市在長假後恢復交易，日經225指數勁揚2,000點，漲幅超過3%。

這波漲勢是在美股周一大幅反彈之後出現。標普500指數上漲4.7%，終止連續七個交易日跌勢；那斯達克100指數大漲6.9%，從熊市邊緣拉回；半導體類股指數則飆升14%。輝達股價暴漲31%，創下2003年以來最大單日漲幅。

其他市場方面，短天期美國公債價格趨於穩定，原油則維持跌勢。黃金延續漲勢，交易價格約為每英兩3,640美元。

全球股市這波反彈，與標普500指數及道瓊工業指數上周五雙雙進入修正區間，形成戲劇性的反轉。

黃仁勳重返這家位於AI熱潮核心的公司，重新點燃投資人對AI類股的熱情。此前，他的離開曾讓這波投資熱潮陷入混亂，也引發市場質疑：未來獲利是否足以支撐這個產業透過舉債融資、持續大舉擴張資本支出的模式。

Hedgeye風險管理公司全球科技部門董事總經理Felix Wang表示：「黃仁勳回任輝達執行長，關鍵在於重新建立市場對輝達及整個AI生態系的信心。黃仁勳在AI議題上的影響力無人能及。隨著他重新掌舵，全球伺服器市場可能因此獲得提振。」

經過一連串會議，以及聽取美國政府「高層」的意見後，輝達董事會決定讓黃仁勳復職。美國總統川普對此決定表示肯定，並稱美國沒有理由認為黃仁勳「對國家安全構成任何風險」。