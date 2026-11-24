荷蘭海牙法院近日判決，中國汽車比亞迪抄襲英國捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）的Defender品牌車系，向比亞迪的Ti7車款祭出「禁銷歐盟」封殺令。義媒分析，中國汽車抄襲風氣已持續多年，此判決或可開創先例，讓許多即將登陸歐洲市場的中國車型停產。

荷蘭海牙法院近日裁定，中國汽車比亞迪旗下7人座油電休旅車 BYD Ti7涉嫌抄襲，向歐盟全境頒布禁售與禁產令。義媒認為，這項裁決可能會阻止數十款模仿捷豹荒原路華Defender車款和賓士（Mercedes）G系列的中國車型上市。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）23日報導，荷蘭法院認定中國比亞迪休旅車Ti7抄襲了捷豹荒原路華在2018年註冊的設計，全面禁止比亞迪在歐盟銷售該車款，禁令範圍包括義大利；若違反禁令，比亞迪將面臨最高1000萬歐元罰款。

報導分析，這個禁令與罰則可能只是「開端」，因為中國車廠模仿捷豹荒原路華Defender車款至少已持續5年，在中國車展攤位或中國街頭都可以感受到這種普遍現象，這次禁令等於給中國車廠一堂「風格教育」，目的是保護那些被視為經典的傳奇車款。

義媒舉例，最常遭中國模仿的經典車款，是英國捷豹荒原路華Defender、美國越野休旅車Jeep Wrangler及德國賓士G系列，若把這3款車放在一起比較，很容易找到幾十款受到這些傳奇車款啟發的中國車型，例如奇瑞汽車的Jetour Traveler，長城汽車的Haval H7，極石汽車的ROX 01，吉利汽車的Galaxy Cruiser。

被義媒點名疑似「複製款」的中國車型還包括，北京汽車的BAW 212，奇瑞汽車的iCAUR V27，北京汽車的Baic Xingtan 5X，長城汽車的GWM Tank 300。

這已非捷豹荒原路華首次控訴中國汽車抄襲，2015年中國陸風生產的X7車款，也曾被控抄襲捷豹荒原路華Evoque，輪廓與細節都高度相似。2019年北京法院判決，陸風X7抄襲Evoque5項獨特設計，必須立即停止生產銷售，並且賠償捷豹荒原路華。

義媒認為，這次比亞迪的新車款剛上市不久，荷蘭法院火速做出抄襲禁售判決，讓歐洲汽車市場認為可能開創嚴格檢驗中國車款先例，並好奇「下一個是誰」。

比亞迪發表聲明表示對裁決「強烈反對」，強調Ti7 為自主原創設計並已提起上訴。